"Witch & Bitch": il "Principe del Porn Groove" Immanuel Casto a Vicenza

Venerdì 28 aprile alle 18 il negozio "Dominio - Ti portiamo in altri Mondi" di Vicenza in via Gorizia 1/A ospiterà il cantautore Immanuel Casto, conosciuto come "Il Casto Divo" o il "Principe del Porn Groove" per presentare il gioco "Witch & Bitch", che sarà autografato dall'ospite e promosso ad un prezzo speciale. Witch & Bitch è un gioco da tavolo in cui ogni giocatore interpreta una strega, con lo scopo di salvare il mondo dalla minaccia descritta dallo scenario scelto o di stabilire chi è la più “bitch” in una spietata battaglia all’ultimo incantesimo. Satira e magia, nel nuovo gioco di Immanuel Casto, illustrato da Marco Albiero. A seguire Zethone - Zeth Castle condurra' insieme a Immanuel una partita live dimostrativa nel negozio, ma anche in diretta in streaming sulla pagina facebook di "Dominio". Prezzo promozione di "Witch & Bitch": 34.99 euro. Ingresso gratuito.



WITCH & BITCH: le streghe avranno a disposizione 7 scuole di magia: Fuoco, Ghiaccio, Fulmine, Cinetica, Luce, Oscurità e Seduzione. Per ogni scuola sono disponibili 6 incantesimi, per un totale di 42 incantesimi da combinare per rendere ogni partita diversa. La mappa di gioco verrà composta in base alla missione. Eccone alcuni esempi: Missione 1 “Non sono razzista, ma…” - In questa missione le streghe devono scovare un politico xenofobo e sconfiggerlo. Una di loro però è la “bitch” (vengono date delle carte coperte all’inizio) ed il suo scopo segreto è quello di aiutare il politico ad uccidere tutti gli immigrati presenti. Il fatto però è che gli immigrati danno tantissimi punti esperienza, quindi anche chi non è dalla parte del politico si ritroverà a compiere uno o due "omicidi figurati" senza per questo essere razzista. Missione 2 “Gomblotto!” - In questa missione completamente cooperativa le streghe devono proteggere una zona della mappa chiamata “Bilderberg”, impedendo che i complottisti riescano ad entrarci. Missione 3 “Hunger Gaymes” - Questa missione è una sanguinaria guerra tra Bitches, in cui solo una sopprovviverà. Totalmente competitiva.

IMMANUEL CASTO: nome d'arte di Manuel Cuni, nato a Villa di Serio (BG) il 16 settembre 1983), è un cantautore italiano. Nel 2002 si è trasferito a Bologna per lavorare come direttore artistico in un'agenzia di comunicazione. Tra il 2003 e il 2004, sotto lo pseudonimo di Immanuel, ha autoprodotto e distribuito gratuitamente le prime pubblicazioni musicali, On the Road, Voyeur e Vento di erezioni, caratterizzati da sonorità legate alla musica elettronica e tematiche incentrate sulla sessualità raccontata ironicamente. Nel 2005 è stato pubblicato l'album Deflorato con riferimenti musicali ai brani dance anni settanta. Nel 2006 ha pubblicato il videoclip di Che bella la cappella, brano dai doppisensi religioso-erotici. Nello stesso periodo ha partecipato a trasmissioni radiofoniche online, oltre ad aver presentato l'album Feel the Porn Groove, e ha lanciato il sottogenere "porn groove", caratterizzato dall'uso di musica dance per accompagnare testi espliciti riguardanti sesso, pratiche sessuali estreme e prostituzione. Nel 2008 è stato pubblicato il brano Anal Beat, con sonorità strettamente dance anni ottanta. Successivamente ha ricevuto l'invito per la partecipazione a un backstage per MTV che confluisce in uno speciale del programma, Loveline. Nello stesso anno è stato pubblicato l'Ep Io batto. Dopo il videoclip del brano 50 bocca/100 amore, Immanuel Casto ha firmato un contratto con la JLe Management. Nel giugno 2008 si è esibito al Gay Pride nazionale chiudendo il concerto in compagnia di Alessandro Fullin e Fabio Canino. Successivamente ha pubblicato la raccolta The Hits. Con l'inizio del 2009 il cantante ha programmato il primo tour nazionale; nello stesso periodo è stato pubblicato il singolo Touché (Par l'amour), in vendita per la prima volta tramite distribuzione digitale.

ADULT MUSIC: Nel 2010 vengono pubblicati i singoli Escort 25 e Crash (quest'ultimo con la partecipazione vocale di Romina Falconi), i quali hanno anticipato la pubblicazione del primo album ufficiale Adult Music, uscito nella primavera del 2011 e distribuito dalla Universal Music Group. A novembre 2011 è uscita per il download digitale la raccolta Porn Groove 2004/2009, che racchiude riarrangiamenti di gran parte delle prime pubblicazioni del cantautore. Dal 15 novembre 2010 a metà dicembre 2010 è stato tra gli ospiti fissi nella trasmissione televisiva Loveline in onda su MTV Italia. Nel 2012 ha firmato la colonna sonora Porn to be Alive per la webserie Kubrick - Una storia porno, prodotta da Magnolia Fiction. Nel 2012 ha ideato il gioco di carte Squillo, nel quale i partecipanti si debbono immedesimare in sfruttatori dediti allo spaccio e al sesso estremo.

APPARIZIONI IN TV E FREAK & CHIC: nell'aprile del 2013 si è esibito per la prima volta in Rai nel programma Aggratis! cantando Crash. Nel mese di giugno ritorna ad Aggratis! per cantare il singolo Zero carboidrati per poi esibirsi nella serata conclusiva del Palermo Pride nazionale, alla presenza di oltre 40.000 spettatori. Il 13 settembre 2013 Immanuel Casto ha pubblicato il secondo album in studio Freak & Chic.

THE PINK ALBUM: nel giugno 2015 è stata annunciata l'uscita di un nuovo singolo, intitolato Deepthroat Revolution e pubblicato una settimana più tardi. Ad esso ha fatto seguito l'annuncio del terzo album in studio The Pink Album, uscito il 25 settembre. Il 28 settembre 2016 è stato presentato il videoclip del quarto singolo dell'album, Alphabet of Love, presso Pornhub, rendendo Casto il primo artista europeo a presentare un singolo in collaborazione con il popolare sito pornografico (da wipedia.org).

(nella foto sopra Immanuel Casto)

