Winter Soco Wood a Grisignano

Scopri e vivi il mondo del legno ed entra nell'atmosfera del Natale con Winter Soco Wood 2019! A Grisignano dal 29 novembre al primo dicembre ti aspettano il simposio di scultura, il laboratorio di falegnameria, la ludoteca con i giochi di una volta, la pista di kart a pedali, i mercatini del legno e di Natale, l'area coperta food&drink, la sottoscrizione a premi per sostenere la ricostruzione dell'Altopiano di Asiago dopo Vaia.

La manifestazione si aprirà venerdì 29 novembre alle 15 a Grisignano con l’inaugurazione del simposio artistico che in piazza Europa Unita riunirà nelle tre giornate dell’evento cinque scultori del legno provenienti dall’Altopiano (Fabrizio Muraro, Gianangelo Longhini, Ugo Carli, Manuel Ciudy Rossi e Marco Martalar) e cinque dalla pianura veneta (Giuseppe Artuso, Andrea Rettore, Renato Borsato, Enrico Ghiro, Matteo Schiavo). Durante il simposio Martalar proseguirà nella scultura del grande leone di San Marco alato che sta prendendo forma in queste settimane nella piazza di Rotzo, creando proprio a Grisignano le ali dell’opera: «Rimettiamo le ali al nostro leone: un simbolo di rinascita e rilancio sia per i boschi veneti colpiti da Vaia, sia per Venezia e la laguna colpita dall’alluvione», ha spiegato l’artista.

Alle 16 l’hotel Venice ospiterà invece il convegno “Per fare un tavolo ci vuole il legno… per fare il legno ci vuole l’albero”: il confronto tra associazioni di categoria, enti pubblici e operatori della filiera partirà dal ricordo del doloroso momento che ha travolto e stravolto il comparto del legno veneto nell'autunno 2018, la tempesta Vaia; quindi si proporranno spunti di riflessione su come utilizzare il legno, quanto sia importante adoperare materia prima prodotta in Veneto e come si può riconoscere il prodotto locale e di qualità, per arrivare infine a sottoscrivere un protocollo d’intesa in cui le varie parti in causa si impegneranno a valorizzare la filiera regionale.

Per tutte le giornate di Winter Soco Wood saranno attive le bancarelle del mercatino del legno e del mercatino natalizio, l’area coperta food&drink, la fattoria didattica e si potranno acquistare i tagliandi della sottoscrizione a premi il cui ricavato sarà devoluto all’Altopiano per sostenere gli interventi di ricostruzione post-Vaia. Inoltre nelle giornate di sabato e domenica i bambini potranno sperimentare gratuitamente il laboratorio di falegnameria di LegnoInsieme, i giocattoli in legno di una volta della ludoteca itinerante ZugàTolando e una fantastica pista di kart a pedali.

La seconda edizione di Winter Soco Wood è promossa da Antica Fiera del Soco che ogni anno organizza in settembre la più antica e popolare Fiera del Veneto.