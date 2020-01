Wiesbaden Orchestra del Teatro Olimpico, Alexander Lonquich direttore

Un concerto tutto dedicato a Johannes Brahms per celebrare uno degli autori che hanno maggiormente marcato la storia della musica. I suoi lavori nascono dall'amore per la natura, da esigenze intime, riflessive, elegiache e meditative piuttosto che dagli slanci eroici tipici della prima generazione romantica. Il Brahms che ascoltiamo stasera è un autore all'apice della carriera, consapevole dei propri mezzi e che non sente più il “Gigante Beethoven marciare dietro di sé”. Al pianoforte c'è Vincenzo Maltempo, musicista emozionante d'una tecnica e intelligenza formidabili.

Orchestra del Teatro Olimpico

Alexander Lonquich direttore

Vincenzo Maltempo pianoforte

Brahms Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 Op. 83

Brahms Sinfonia n. 3 Op. 90

Lunedi' 3 febbraio, ore: 20.45

Alle ore 20.00 introduzione all’ascolto a cura del maestro Lonquich