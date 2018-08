White Summer End 2018: la notte bianca di Montegalda

La festa in bianco sotto le stelle di #Montegalda torna il 1° settembre!!!!!!!!



La piazza di Montegalda si colora di bianco per il terzo anno consecutivo.



CONDIZIONE ASSOLUTA ABBIGLIAMENTO #BIANCO!!!



Sul posto troverete tavole, panche, tovaglie bianche palloncini e candele... per il resto è una cena "fai da te"



Ogni gruppo prepara e porta tutto da casa: menù, piatti, bicchieri, posateria, allestimento per la propria tavola... tutto TOTAL WHITE!!!!



Ci sarà la possibilità di acquistare la vostra cena in bianco #TakeAway nei ristoranti/locali che aderiscono all'iniziativa e che vi garantiranno un menù dedicato #WSE.



Intrattenimento musicale in collaborazione con Pop Corner, con la band So Good (musica ‘70-‘80-‘90-2000).



Durante la serata saranno premiati:



Il gruppo più numeroso e l'allestimento più bello.



Per i più piccoli animazione in collaborazione con il gruppo dell'AnimaGrest.



Il costo di partecipazione è di € 3,00 a persona, pagabili la sera stessa.



Per i gruppi numerosi si prega di registrarsi con un unico indizzo mail.

In caso di pioggia l'evento si svolgerà sotto il porticato di Villa Gualdo (sede comunale)