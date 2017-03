What’s next talk - una conferenza dedicata alle donne e alla tecnologia

Telefoni che sostituiscono computer, social network ovunque, acquisti fatti su internet sono solo alcuni esempi di quanto la tecnologia e il digitale siano strettamente inseriti nel nostro quotidiano. Culturalmente la tecnologia è sempre stata ritenuta "cosa da maschi": questo stereotipo ancora oggi tiene lontane molte donne dalle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. La scarsa partecipazione femminile in queste attività non riduce solo le possibilità di carriera delle donne, ma limita anche le possibilità di sviluppo futuro della nostra società, che sarà sempre più basata sulla tecnologia e sul digitale.



Rosadigitale è un movimento nazionale nato per promuovere le pari opportunità in ambito tecnologico che organizza ogni anno in Italia e in Europa "La settimana del Rosa Digitale", un insieme di eventi divulgativi e pratici su argomenti come programmazione web, web marketing, robotica, elettronica, web design, giornalismo online, digital painting, fotografia digitale e tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia. Anche il Veneto quest'anno parteciperà all'iniziativa nazionale con una serie di workshop regionali, e in particolare con una conferenza organizzata da Mauro Borgo in collaborazione con il FabLab Dueville, il Comune di Dueville e Confartigianato, e il supporto di molti sponsor. "Facendo nostro il motto del movimento 'The conquest is information', ovvero, 'la conquista è informazione', abbiamo pensato di fare qualcosa in più di una semplice serie di workshop per avvicinare il mondo femminile alla tecnologia e alla scienza, e diffondere così l'idea che si tratti di ambiti alla portata di tutti" afferma Mauro.



La conferenza intitolata "WHAT'S NEXT", acronimo di "Women Have A Tech Sensibility" (Le Donne hanno una Sensibilità Tecnologica) si terrà Venerdì 10 Marzo 2017 presso il teatro di Dueville (VI), alle ore 20.40. L'evento vedrà protagoniste il racconto avvincente di otto donne che hanno avviato progetti e ottenuto riconoscimenti professionali attraverso la tecnologia, condividendo con il pubblico in sala le loro esperienze e visioni.



Dopo gli interventi ci sarà spazio per le domande alle relatrici e per fare nuove conoscenze tra i partecipanti. Le speaker saranno: - Giulia Baccarin - Fondatrice di iCare, azienda di tecnologia predittiva e di Mipu, acceleratore di start up. Vincitrice del premio Gamma Donna 2016 del Sole 24 Ore. I-care è la società leader nel settore della manutenzione predittiva e dell'affidabilità: non solo è in grado di predire con estrema precisione quando avverrà un guasto ma supporta step by step i propri clienti in misure preventive ad hoc e right on time per una strategia manutentiva efficace e cost effective. Proprietaria del brevetto Wicare per l'analisi spettrale delle vibrazioni, oggi I-care conta più di 100 ingegneri in tutto il mondo. - Angelica Alberti - Blogger di moda e fashion originaria di Vicenza, vanta collaborazioni con più di 250 aziende. - Eliana Salvi - Fondatrice di Pinktrotters, una community di eventi e viaggi al femminile. Appassionata di innovazione. Aiuta le start-up con le sue competenze. - Tullia Urschitz - Insegnante appassionata di tecnologia. Formatrice per il Piano Nazionale Scuola Digitale, collabora con la Scuola di Robotica di Genova. Dal novembre 2013 è Ambasciatrice Italiana Scientix.. - Alessandra Bacciola - Maker e socia fondatrice del fablab Dueville. Disegna gioielli al PC e realizza i prototipi con la stampa 3D. - Alessia Camera - Esperta di Digital Marketing, consulente e mentor per start up innovative. Vive e lavora a Londra. - Marianna Benetti - socia fondatrice e direttore tecnico di una start up che si occupa di generatori termoelettrici per il recupero del calore disperso e di strumenti innovativi per la gestione digitale di sistemi energetici complessi. - Alessia Gloder - Studentessa di Dueville e membro del team "STAR", un progetto italiano selezionato per partecipare al programma Drop Your Thesis! 2016 promosso dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) .