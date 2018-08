Da Montecchio Marittima alla Festa dell'Emigrante: la guida al weekend dal 3 al 5 agosto

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 3 AGOSTO

1 - Montecchio Marittima 2018

Fino a Domenica 5 Agosto ritorna "Montecchio Marittima Beach Party" in piazza Marconi a Montecchio Maggiore. La piazza si trasformerà anche quest’anno nella spiaggia più affollata e adrenalinica del Vicentino, con musica, sport e stand gastronomici: una manifestazione per tutte le età, giunta alla settima edizione.

2 - Festa dell’Emigrante 2018

Da venerdì 3 a domenica 5 agosto si terrà la Festa dell'Emigrante a Velo di Lusiana nei pressi della Chiesetta dell'Emigrante con musica, spettacoli, esibizioni e stand enogastronomico aperto ogni sera. Specialità culinarie locali: primi piatti, grigliate miste di carne, fritture di pesce, piatti freddi e contorni stagionali. Ingresso libero. La manifestazione si svolgerà al coperto sotto al palatenda.

3 - Torneo Internazionale Nazionale Sperimentale di Basket

La Nazionale Sperimentale italiana di pallacanestro arriva a Vicenza per un torneo che dal 3 al 5 agosto vedrà coinvolte, presso il Palazzetto dello Sport di Via Goldoni 12, anche le Nazionali di Germania e Paesi Bassi, più una selezione di All Stars provenienti da importanti college americani della East Coast. Due gare al giorno per tre giorni.

4 - Notturni al Castello - Fiesta latina

Saverio Tasca anche quest’anno guida la “band” di percussionisti della OTO fra vibrafoni, marimbe, tamburi, piatti e una pletora di altri strumenti che raramente abbiamo modo di ascoltare nelle sale da concerto. Una coinvolgente e colorata “Fiesta latina” in compagnia dei ritmi, dei suoni e del calore tipici dei paesi caraibici e sudamericani. Sarà davvero difficile restar seduti sulle sedie!



5 - Le Tre Botti Summer Fest

Arriva a Pojana Maggiore, un incredibile Festival dedicato alla musica e al divertimento!

Ci sarà spazio a vari artisti e format musicali per ballare e cantare tutta la notte, inoltre cibo, cocktails bar, pizzeria aperta tutta la notte e birra artigianale

6 - "Antica sagra della madonna della neve 2018" a Monte di Malo

Anche quest’anno, da venerdì 3 a lunedì 6 Agosto, ritorna l’Antica Sagra della Madonna della Neve a Campipiani di Priabona (Monte di Malo), organizzata dall’Associazione Pro Campipiani in collaborazione con la Parrocchia di Priabona e Pro Loco Monte di Malo.

7 - Una domenica a Malga Pusterle

Domenica 5 agosto si rinnova l’appuntamento in malga con Latterie Vicentine, leader nella produzione di Asiago Dop. Una giornata a Malga Pusterle, nel comune di Roana (strada Val D’Assa, direzione passo Vezzena – loc. Ghertele), alla scoperta del fascino della montagna, della sua storia e tradizioni.

8 - El Buso delle Anguane: trekking a cavallo

Magnifico percorso di circa 20 km tra Quargnenta di Brogliano, Cerealto e Castelvecchio, con visita alla "bocara dei sette rocoli", "el buso dele anguane" e una caratteristica contrada. Pranzo convenzionato.

9 - Il barbiere di Siviglia

Al castello degli Ezzelini uno dei massimi capolavori firmati da Gioachino Rossini e una fra le più belle opere di tutti i tempi. E’ impossibile non apprezzarne le finezze e non lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera giocosa, dalla girandola di trovate, fino a sorprendersi di una comicità che ha più di centocinquant’anni di vita. Un nuovo allestimento affidato a un team giovane e brillante, chiamato a sottolineare le tante sfumature di un grande classico.

