Dall'eclissi di Luna alle feste rock: La guida al weekend dal 27 al 29 luglio

I principali appuntamenti del fine settimana a Vicenza e Provincia

L'eclissi più lunga del secolo: La luna rosso sangue nel vicentino

Il cielo ci regalerà uno spettacolo mozzafiato. Un evento memorabile. Durerà un'ora e 43 minuti la super eclissi di Luna che si verificherà il 27 luglio. Un'eclissi totale, la più lunga del secolo, destinata a stupire la maggior parte del mondo, tranne gli Stati Uniti. In questa occasione la Terra 'scivolerà' tra il Sole e la Luna e l'atmosfera del nostro pianeta regalerà al satellite il colore rossastro che contraddistinguerà questa eclissi (per questo motivo viene chiamata anche blood Moon, luna di sangue).





1 - L' Eclissi Del Secolo al Rifugio Bertagnoli - Per non perdersi nulla di tutto questo spettacolo, gli astrofili del MarSEC (Marana Space Explorer center) saranno presenti nel piazzale antistante il rifugio per tutta la serata con i propri telescopi a disposizione per osservare le bellezze del nostro sistema solare raccontandoci aneddoti e curiosità dei corpi del Sistema Solare.

2 - Eclissi totale di luna con il Gruppo Astrofili - L'appuntamento è in via Toni Ortelli, laterale di via Pista dei Veneti, a circa 100 metri dalla Banca Altovicentino, a partire dalle ore 20.30 e durerà fino al termine dell'eclissi cioè circa fino alle 1.30 del 28 luglio. In tale occasione, per consentire una migliore osservazione, in tutta la zona, l'illuminazione rimarrà spenta durante la notte.

3 - Cielo rosso fuoco - Eclissi totale di luna al Rifugio Campogrosso - L’evento sarà seguito dall’Associazione MarSEC (Marana Space Explorer Center), che gestisce l’omonima struttura ora chiusa per lavori di ampliamento.



Il personale del MarSEC metterà a disposizione dei presenti alcuni strumenti (binocoli e telescopi) per l’osservazione del satellite e di altri corpi del Sistema Solare (Marte, Giove, Saturno).

Marte in particolare, si troverà nel punto più vicino alla Terra (capita ogni 2 anni circa) e il suo colore sarà rosso come quello che assumerà la Luna nella totalità dell’eclissi.

4 - From Disco To Disco Atto II in Piazza Delle Erbe - Venerdì 27 luglio 2018 ritorna in Piazza Delle Erbe a Vicenza From Disco To Disco / Back in Town

Per il secondo Atto troverete nuova musica e una nuova esposizione artistica

5 - Cuorematto - Corazon Loco a Villa Bonin - Venerdi 27 luglio a Villa Bonin

Cuore Matto CORAZON LOCO "bailando reggaeton" e non solo

6 - Cereda Music Weekend - Dal 27 al 29 luglio 2018 a Cereda di Cornedo Vicentino si svolge il Cereda Music Weekend.

Dopo il grande successo dell'estate 2017 con l' EGC OPENING PARTY w/DJ MATRIX , il gruppo Eventi Giovani Cereda è carico e pronto a farvi saltare anche quest'anno con tre serate di tre generi musicali diversi con tre ospiti eccezionali

7 - Nova Beer Festival 2018 - Le migliori birre artigianali selezionate per voi, musica dal vivo e sfiziosi panini!

Questo è il Nova Beer Festival con la sua quarta edizione, 27-28-29 Luglio in Piazza IV Novembre a Noventa Vicentina.

8 - Lisierock: tutto il programma - Da venerdì 27 a domenica 29 luglio si terrà la decima edizione del festival "LisieRock 2018" a Bolzano Vicentino in via Albereria 32 con 6 band live in 3 giorni.

Per tutta la manifestazione sarà presente uno stand gastronomico con panini, snack, birre e bibite.

9 - Perarock 2018 a Perarolo - tutto il programma - Perarock “il festival fuori porta” si accende quest’anno per la sua 27esima edizione presso la dolina artificiale di Perarolo di Arcugnano (VI), lussureggiante scenario naturale nel cuore dei Colli Berici di Vicenza, dal 26 al 30 luglio. Musica sempre in primo piano in un mix di artisti nazionali e locali, dj d’oltreoceano ed europei, ogni serata sarà chiusa da dj set studiato ad hoc per far ballare tutti fino a tarda notte.

10 - Le Tre Botti Summer Fest a Pojana Maggiore - Arriva a Pojana Maggiore, un incredibile Festival dedicato alla musica e al divertimento!

Ci sarà spazio a vari artisti e format musicali per ballare e cantare tutta la notte, inoltre cibo, cocktails bar, pizzeria aperta tutta la notte e birra artigianale

11 - "Gourmet On The Road 2018" a Gallio - Torna anche quest'anno a Gallio l'evento di street food più gustoso, Gourmet On The Road!

Sarà un weekend tutto dedicato alla cultura street: cibo, musica, arte e molto altro.

Venite ad assaggiare tutte le stravaganti ricette di cucina nazionale e internazionale che i trucker prepareranno per voi!



