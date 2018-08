Weekend sotto le stelle cadenti: la guida dal 10 al 12 agosto

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 10 AGOSTO

TUTTI GLI EVENTI PER SABATO 11 AGOSTO

TUTTI GLI EVENTI PER DOMENICA 12 AGOSTO

APPUNTAMENTI IN CENTRO STORICO E QUARTIERI A VICENZA

I principali appuntamenti del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - Notte di San Lorenzo a Vicenza e appuntamenti per il weekend



Venerdì 10 agosto, alle 19.45, in viale S. Lazzaro 112, "Grigliata sotto le stelle", a cura A.P.S. Senza Frontiere e dell'ufficio partecipazione. Da venerdì 10 a mercoledì 15 agosto Sagra dell'Assunta al campo da calcio dietro la chiesa di Anconetta. A cura della Parrocchia dell'Anconetta e dell'ufficio partecipazione

2 - From Disco to Disco: atto terzo in Piazza delle Erbe

Dopo un primo e un secondo atto superlativi per il terzo atto la piazza si trasforma in un palco per musica live e dj set. Venerdì 10 Agosto dalle 17, bar all'aperto, festa e anche una nuova esposizione artistica.

3 - Anguria Fara 2018: otto giorni di musica e cibo

Dal 10 al 17 agosto in scena "AnguriaraFara". Nata nel 2003 come festa paesana, è stata costruita attorno a un mantra: la musica deve essere buona e l’ingresso deve essere gratuito. Il passaggio da piccola festa a piccolo festival è graduale ma perpetuo. Dopo 13 edizioni AnguriaraFara ha trovato la sua dimensione tra le colline vicentine, la musica indie e un gruppo di giovani volontari.

4 - Sagra di San Rocco a Tezze sul Brenta

A San Rocco è dedicata la sagra in programma a Tezze sul Brenta dal 10 al 16 agosto. Un mix di serate di musica, buona cucina e un'area riservata ai giovani con paninoteca ed enoteca dove ogni sera si danno appuntamento fra i 200 e i 300 ragazzi.L'area dei festeggiamenti è in via don Antonio Belluzzo, nei campi sportivi adiacenti alle scuole.

5 - 90 Time Asiago: la musica del mitico decennio

Sabato 11 agoto dalle 21:00 alle 1:00 in piazza Carli ad Asiago ritornerete protagonisti del mitico decennio: sarà una serata all'insegna della grande musica, dei brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche degli anni '90

6 - Escursione notturna sul Monte Cengio

Sabato 11 agosto una magica escursione su un sentiero che si sviluppa per circa 4 km, consentendo di arrivare a quota 1347 metri della cima ma il dislivello di 150 metri sembra non farsi sentire, in quanto i numerosissimi punti di interesse storico (trincee, gallerie, postazioni di artiglieria, oltre al famosissimo salto dei granatieri) consentono piacevolissime soste e in caso di giornate calde i passaggi in galleria permettono di rinfrescarsi.

7 - Bikini: domenica in piscina

Ogni domenica l'aperitivo con DJ set a Montecchio Maggiore. per concludere una afosa giornata in piscina, tempo permettendo. L'ingresso alla zona bar è gratuito.



8 - Destroymanrun: corsa a ostacoli numero uno al mondo

