Weekend di Natale a Vicenza e provincia: gli eventi da venerdì 23 a lunedì 26 dicembre

Weekend natalizio ricchissimo di appuntamenti da non perdere a Vicenza e provincia da venerdì 23 a lunedì 26 dicembre: sagre, feste, manifestazioni, fiere, mercatini, mostre, incontri, corsi, eventi sportivi, degustazioni, spettacoli, concerti, cinema, teatro, discoteche e locali notturni.

Ecco i 15 eventi principali del fine settimana sul territorio berico:

1 - Natale a Marostica: Spettacolo pirotecnico con incendio del Castello Inferiore. In occasione di "Natale Con Noi", dopo il successo delle domeniche natalizie con "Magia del Natale" con le animazioni del centro storico, la città di Marostica si prepara a vivere intensamente la settimana del Natale con una serie di eventi da mercoledì 21 a lunedì 26 dicembre, che culmineranno nella grande festa della Vigilia di Natale. Previsti numerosi appuntamenti con i concerti, la musica dal vivo nel centro storico, l'arrivo di Babbo Natale, la sfilata dei pastori per le vie, la fiaccolata dei bambini e lo spettacolo pirotecnico con l'incendio del castello. Fino a domenica 8 gennaio 2017 si potrà visitare il "Presepe Nel Fossato" al Castello Inferiore a cura della "Compagnia delle Mura". Si ricorda anche il "Veglione di Capodanno In Piazza" per sabato 31 dicembre. Mercoledì 21 dicembre alle 20 presso la Chiesetta di San Marco a Marostica è in programma il Concerto di Natale dell'Associazione Marostica Music Band. Giovedì 22 dicembre alle 18.30 nell’Aula Magna Istituto Comprensivo (ore 18.30), ci saranno gli "Auguri Musicali dell’Istituto Comprensivo", proposti dalle Orchestre di seconda e terza D ad indirizzo musicale e i Cori Comprensivo di prima D. Venerdì 23 dicembre alle 20.30 al Castello Inferiore ci sarà un evento collaterale alla prestigiosa mostra “Cielo e Terra in Luigi Carron” (visitabile fino a domenica 8 gennaio 2017), con una serata dedicata ad un tema caro all’artista il "Presepio e San Francesco", del quale sarà in esposizione un maestoso esempio in polistirolo realizzato nel 1976. Sabato 24 dicembre la Vigilia di Natale in piazza degli Scacchi comincerà con il Canto della Stella lungo le vie del centro, a cura dell'associazione corale Gioventù In Cantata (ore 15.30); l’animazione musicale e sfilata per le vie del centro con i pastori e la fiaccolata con i bambini insieme all'arrivo di Babbo Natale (ore 16.30); il grande spettacolo di fuochi d'artificio e l'atteso incendio del Castello Inferiore in serata. Al Palazzo del Doglione, sarà in funzione il punto di ristoro con bevande calde, pop-corn e minestrone offerti da Associazione Pro Marostica. Lunedì 26 dicembre alle 18, nel giorno di Santo Stefano, alla Chiesa di Sant' Antonio Abate di Marostica si terrà il Concerto di Natale “La Notte Santa” con I Cantori di Marostica, il Coro dell'Istituto Comprensivo di Marostica, l’Ensemble Seconda Prattica. Infine sarà sempe disponibile la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza degli Scacchi, aperta fino a domenica 8 gennaio 2017 tutti i giorni anche di sera. Il calendario concertistico natalizio di Marostica proseguirà fino a domenica 8 gennaio 2017.

2 - La Magia del Natale a Schio: Gospel Internazionale e Concerti. In occasione della manifestazione "La Magia del Natale 2016", sono previsti nel centro storico di Schio numerosi appuntamenti nel weekend natalizio da giovedì 22 a lunedì 26 dicembre per festeggiare il Natale tra concerti, spettacoli, mercatini e teatro. Ultimi due giorni venerdì (10-19) e sabato (16-20) per i "Mercatini Natalizi Scledensi" con "Collezionando" (hobbistica, vintage e collezionismo) sarà in piazza Almerico da Schio e "La Fabbrica di Babbo Natale" (mercatini creativi del "fatto a mano") in piazza Rossi e in via Battaglion Leogra. Giovedì 22 dicembre alle 20 presso la Parocchia di Santa Croce il fine settimana si aprirà con il concerto di Natale con i ragazzi della Scuola Media Fusinato. In evidenza tra i concerti l'esibizione della regina del gospel afro-americano Robin Brown e "Atlanta Gospel Choir" al Teatro Astra (venerdì 23 dicembre alle 21) e il concerto del pianista Paolo Casolo in piazza Rossi (venerdì 23 dicembre alle 16). Tra gli spettacoli si segnala il musical "Il Libro della Giungla" a cura di "Scoppio Spettacoli" al Teatro Astra (lunedì 26 dicembre alle 17). Alla Vigilia di Natale ci saranno lo spettacolo itinerante della Fata Lilian nel tour magico tra le vie e le piazze con animazioni e giocoleria per bambini nel centro storico (16.30), il "Natale a Cà Trenta" nell'area verde a fianco della rotatoria tra via Pio X e Via Papa Giovanni XXII in località caà Trenta di Schio con canti e degustazioni (16-24) e il concerto "Aspettando il Natale" del Coro GES per la 10^ rassegna "Natale In Canto" nella Chiesa di San Ulderico di Tretto (ore 20).

3 - Natale in Arzignano: Mercatino Solidale con Santa Claus. In occasione di "Natale in Arzignano 2016", da mercoledì 21 a martedì 27 dicembre sono in calendario numerosi appuntamenti natalizi ad Arzignano tra concerti, mercatini e spettacoli. In evidenza tra i concerti: "Note Sotto l'Albero" (mercoledì 21 dicembre alle 20) e "Il Mistero di Natale" (giovedì 22 dicembre alle 20), eseguiti dagli alunni della Scuola Secondaria Zanella presso la Scuola dell'Infanzia di Costo. Il ricco calendario concertistico natalizio dell'Istituto Comprensivio Parise di Arzignano prevede altri due momenti importanti per i più piccoli: "Natale Con I Nonni" alla Casa di Riposo Scalabrin di Arzignano (giovedì 22 dicembre alle 16.30) e "Voci Di Natale" della scuola primaria di Tezze alla Chiesa Sant'Agata Vergine e Maria a Tezze di Arzignano (giovedì 22 dicembre alle 20). Il grande momento di festa natalizia si vivrà nel giorno della Vigilia, sabato 24 dicembre, con il "Mercatino Natalizio Solidale" (15.30-19.30) in piazza Libertà, con animazioni e giochi per bambini nel centro storico (ore 16), con l'arrivo di Babbo Natale insieme agli elfi in piazza Marconi (ore 16.30) e con il concerto delle "Voci del Sese" in piazza della Libertà (ore 17). Martedì 27 dicembre verrà allestita la "Casetta della Befana" in piazza Libertà per la distribuzione delle tradizionali calze con i dolciumi: l'iniziativa a cura dell’A.S.D. Tris Car Club raccoglierà fondi a favore di “Città della Speranza” fino a domenica 8 gennaio 2017.

4 - Incanto di Natale: Mercatini dei Laghi e Presepe sull'Acqua. Sabato 24 e lunedì 26 dicembre si terrrà "Incanto di Natale" a Laghi con spettacoli, concerti con cori e gospel, mercatini, fiaccolata tradizionale e fuochi pirotecnici su uno dei due laghi, dove si affaccia il piccolo paese nelle Prealpi Vicentine a confine con il Trentino. Oltre 50 volontari stanno allestendo la manifestazione natalizia, che ogni annno attira migliaia di persone e turisti. Dalle 10 alle 19 si potranno trovare le bancarelle e gli stand dei "Mercatini Natalizi dei Laghi" con prodotti gastronomici, agricoli e artigianali locali. Previsto nella notte della vigilia di Natale un grandioso spettacolo pirotecnico sul lago più grande da non perdere. Una delle singolarità della manifestazione è il bellissimo "Presepe sull'Acqua", che si potrà ammirare sulla sponda del lago principale del centro collinare (550 metri sul livello del mare). La cittadina Laghi deve il suo nome proprio ai due specchi lacustri nelle sue vicinanze: i due laghetti sono attualmente costituiti da due modesti bacini di forma allungata, uniti con un breve canale e alimentati dal Rio Molini-Gusella come immissario, dando origine al torrente La Zara. L'evento è realizzato dalla Pro Loco Laghi.

5 - Magia Sulla Neve: Natale 2016 e Capodanno 2017. La cittadina di Tonezza del Cimone prevede moltissimi eventi per tutto il mese di dicembre e gennaio con la manifestazione "Magia Sulla Neve: Natale 2016 e Capodanno 2017". Ci sarà l'inizio della stagione invernale per gli amanti dello sci (giovedì 8 dicembre), proseguendo con il Natale e il Capodanno al Palacongressi fino alla Festa dello Sciatore (martedì 3 gennaio 2017) e all'arrivo della Befana sulla neve dalla piazza del paese con i "Mercatini della Patona", la mostra-mercato della "Festa del Bisele" nel giorno dell'Epifania. Lunedì 26 dicembre alle ore 6 è prevista una gita sulla neve a Falcade (BL) nel comprensorio del Passo San Pellegrino con partenza da Schio in collaborazione con Sci Club Alto Vicentino (previa prenotazione). Martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre alle 15 ci sarà l'apertura del Planetario presso il Centro Congressi con l'evento "Sotto le Stelle di Natale". Sabato 31 dicembre alle 20 è previsto "Capodanno 2017 a Tonezza" presso il Palacongressi a Tonezza del Cimone con il cenone e la festa musicale a 360 gradi (35 euro per cenone e festa; 25 euro solo per la festa; ingresso alla festa senza prevendita: 35 euro).

6 - Natale a Breganze: Festa dello Sport. In occasione di "Natale a Breganze", sono previsti numerosi appuntamenti da mercoledì 21 a mercoledì 28 dicembre nel comune di Breganze con concerti, mostre e la veglia della vigilia nell Notte Santa Mercoledì 21 dicembre alle 18 in piazza Faresin a Maragnole di Breganze è in programma "Cioccolata Sotto l'Albero" per i bambini della scuola dell'infanzia a cura del Gruppo Giovani Maragnole. Venerdì 23 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa di Maragnole di Breganze si terrà il "Gran Concerto di Natale" con l'Orchestra a Plettro di Breganze insieme a mandolini, mandole, chitarre, violoncello e percussioni a cura del Circolo Acli di Maragnole. Sabato 24 dicembre in piazza Mazzini è previsto l'evento "Auguri di Natale" con la degustazione gratuita di cioccolata calda e vin brulé dopo la Santa Messa Natalizia a cura di Protezione Civile di Breganze. Mercoledì 28 dicembre alle 20.30 presso il Cinema Verdi di Breganze ci sarà la "Festa dello Sport" a cura dell'assessorato allo sport del comune breganzese. Fino a domenica 15 gennaio 2017 presso la Biblioteca G. Boschiero si potrà visitare la mostra personale d'arte "Sfumature dell'Anima" di Cogo Silvano: l'esposizione è organizzato dalla Commissione Cultura del comune.

7 - Natale 2016 a Nove: Mercatino Contadino. Numerosi gli appuntamenti natalizi proposti dalla Pro Loco Nove in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni del paese per la manifestazione "Natale 2016 a Nove" da mercoledì 21 a sabato 24 dicembre con concerti, canti gospel, saggi di musica e mercatini in piazza Giuseppe De Fabris a Nove. Mercoledì 21 dicembre dalle ore 7.30 alle 13.30 si terrà il "Mercato Contadino di Natale" e dalle ore 11.30 degustazione risotto di stagione. Alle ore 20.30 concerto del Coro Gospel Trinity Rainbow presso la Sala Polivalente Pio X. Venerdì 23 dicembre alle ore 20.30 ci sarà lo spettacolo teatrale "Un Canto di Natale", dedicato ai più piccoli e alle famiglie a cura di Tito Pavan, presso la Sala Polivalente Pio X. Sabato 24 dicembre alle ore 17 è in programma la "Veglia di Natale" con estrazione di cesti natalizi a cura della Pro Loco: dopo la Santa Messa delle ore 21, cioccolata calda e vin brulè offerti dagli Alpini e dal Gruppo Donatori di sangue.

8 - Natale al Circo Zavatta. Dal 23 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017 il Circo dei Fratelli Zavatta festeggerà il Natale con numerosi show per bambini e adulti a Lerino di Torri di Quartesolo in via Alture. Da segnalare le attrazioni con i pinguini, i canguri, i pellicani e i serpenti. La famiglia Zavata ha il primato di essere il circo piu antico d'Italia dal 1815 con spettacoli ed attrazioni da tutto il mondo. Le stelle del circo sono sei artisti circensi: il fondatore e figlio d'arte Ferdinando Zavatta (clown Nando - intrattenitore - lanciatore di coltelli); Luana Roccuzzo in Zavatta (presentatrice e intrattenitrice); Kevin Zavatta (verticalista nell'arte della disciplina dell'equilibrismo sulle manie abile giocoliere con la specialità delle clave); Kennet Zavatta (mago illusionista e giocoliere bouncing); Marella Lorenzini dall'Accademia d'Arte Circense di Verona (acrobata e antipodista); Antony Argenti (mangiafuoco e incantatore di serpenti). Orari spettacoli: feriali unico spettacolo ore 17:00. Sabato domenica e festivi due spettacoli, primo ore 15:30 secondo ore 18:30. Speciale offerta on line con prezzo a 7 euro per gli spettacoli normali sul sito www.circozavatta.it. Info: 320.1536386. Infine sabato 31 dicembre alle 22 speciale "Veglionissimo al Circo" con lo spettacolo e brindisi di mezzanotte insieme agli artisti circensi con panettone e spumante per tutti oltre a balli, karaoke, giochi e intrattenimenti per i più piccini.

9 - Presepe del Futuro: Siamo Tutti Cittadini del Mondo. Fino a domenica 8 gennaio 2017 si potrà visitare il "Presepe del Futuro: Siamo Tutti Cittadini del Mondo" a cura dell'associazione "Arte al Centro" presso le scuole elementari San Lazzaro di Cornedo Vicentino. E' stata realizzata una versione originale e nuova della Natività di Gesù per un "collage" artistico, tratto dalle migrazioni, le guerre, le calamità naturali e la crisi economica attuale senza snaturare il suo significato tradizionale. Gli artisti partecipanti sono stati 17 con le varie rappresentazioni natalizie interpretate secondo il loro stile e i materiali impiegati. La scena centrale della la Natività è opera dell’artista Loria Orsato, mentre lo sfondo è opera del fotografo arzignanese Ronald Menti, che fa riferimento al dramma dei migranti. La stella cometa centrale è stata prodotta in polistirolo dall’artista Denis Orsato. Tutte le altre opere di cui si compone il presepe rappresentano le guerre in atto, la fuga dei migranti, il dramma della violenza contro le donne, il problema degli esperimenti nucleari e dell’inquinamento.

10 - Pranzo di Natale al Rifugio Val Formica: Tortellini in Brodo di Cappone e Bollito. Domenica 25 dicembre alle 12 il Ristorante del Rifugio Val Formica a Cima Larici nell'Altopiano di Asiago organizza uno speciale menù tradizionale per il "Pranzo di Natale 2016" con aperitivo, 3 antipasti, 2 primi, 2 secondi con contorni, dessert e panettone oltre ad acqua, vini e caffè. La calda atmosfera del rifugio addobbato a festa con il calore del camino acceso farà gustare i sapori della tradizione e specialità raffinate, preparate con passione dai cuochi locali. Tra gli antipasti spicca lo speck di cinghiale con Morlacco del Grappa. Tra i primi in evidenza i tortellini casarecci in brodo di cappone. Tra i secondi si sottolinea il gran bollito misto della casa con le salse, purè di patate e verze stufate. Costo: 55 euro a persona.

11 - Stragiaxà Race. Lunedì 26 dicembre alle 9.30 si svolgerà la 9^ Stragiaxà Race a Thiene con un percorso di 10 chilometri. La partenza sarà da piazza Chilesotti con itinerario per il territorio thienese. Previsti spogliatoio con docce, deposito borse e ristoro finale. Iscrizioni nei migliori negozi di running fino a giovedì 22 dicembre. Possibilità di iscrizione anche nel giorno gara dalle 8 alle 9.15. Quota di partecipazione: 7 euro. Iscrizione + t shirt limited edition "Stragiaxà Race 2016": 15 euro. L'incasso sarà devoluto in beneficenza. L'evento podistico è organizzato da "La Fulminea".

12 - Ciaspolata di Natale al Tramonto sul Monte Verena. Sabato 24 dicembre alle 15.30 Guide Altopiano propongono la ciaspolata natalizia al tramonto "Vigilia di Natale al Monte Verena" con la visita guidata nei luoghi della Grande Guerra fino a 2000 metri di altitudine. Partenza dal Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago e spostamento con mezzo proprio. Durata dell'escursione: 4 ore. Difficoltà: media. Dislivello: 300 metri. Costo ciaspolata/escursione: 20 euro con prenotazione obbigatoria. Cena facoltativa al Rifugio Forte Verena al costo di 25 euro a persona.

13 - Il Libro della Giungla. In occasione di "La Magia del Natale" lunedì 26 dicembre alle 17 presso il Teatro Astra di Schio è in programma il musical "Il Libro della Giungla", tratto dal celebre romanzo “The Jungle Book” di Rudyard Kipling. Lo show è nato dalla fantasia e dall’esperienza di un team di professionisti del settore con la storia di "Mowgli", il cucciolo d’uomo adottato e protetto dalla giungla indiana, per una rappresentazione creata ad hoc per le famiglie, dove il pubblico potrà immergersi nella natura e “sentire gli animali cantare”. In scena ci saranno 14 attori, ballerini e cantanti con le musiche coinvolgenti di Tony Labriola e Stefano Govoni per le coreografie di Sebastiano Lo Casto e la regia Ilaria DeAngelis. Biglietti comprensivi di prevendita: 28.50 intero e 23 ridotto under 10 in platea; 20.50 intero e 17 euro ridotto under 10 in galleria. L'evento è a cura del gruppo "Scoppio Spettacoli".

14 - Bintar Gospel Festival: The Voices Of Georgia. Lunedì 26 dicembre 2016 alle 21 si terrà il concerto di canti gospel con i "The Voices Of Georgia" presso il Teatro Parrocchiale di Canove di Roana in via XX Maggio per il primo appuntamento con la rassegna musicale "Bintar Gospel Festival 2016-2017" (dal 26 dicembre 2016 a sabato 6 gennaio 2017 a Roana e nelle sue frazioni). Il gruppo americano, formato da 5 elementi, esprime un gospel tradizionale e puro, che affonda le radici nell'intensa tradizione della musica religiosa afro-americana nel sud degli Stati Uniti. "The Voices Of Georgia" é un talentuoso gruppo di musicisti e cantanti attivi ad Atlanta, fondato da Marvin Anderson, rinomato pianista e affermato compositore da molti anni attivo sulla scena gospel della Georgia. Line-up: Nathaniel Fischer - keybords, vocal; Heather Benson – vocal; Crystal Simmons – vocal; Kevin Star – vocal; Monica Brown - vocal. Ingresso gratuito.

15 - Oasi Christmas In Love - Natale al Nordest con i Rodigini. La discoteca Nordest di Caldogno festeggerà il Natale con 2 eventi musicali. Sabato 24 dicembre dalle 22 alle 5 è in calendario la situazione "Oasi Christmas In Love" per la vigilia di Natale con 2 sale da ballare. Ci sarà una magica atmosfera natalizia nella Darkfloor (Shape) con Marco Shuttle, Cosmo e Stephan Krus e nella Lightfloor (Micro) con Saverio Celestri e Donald per effetti speciali. Soundsystem "L-Acoustics", visual e led by "Zebra Mapping". Photo by Julio Hasho. Artwork by Jimma. Prezzi: 10 euro entro le 24 con 2 consumazioni; 15 euro dopo le 24 con una consumazione (Organizzazione: "Oasi For Music Lovers"). Domenica 25 dicembre dalle 20 alle 4 è in programma "Natale al Nordest" con 3 sale da ballare per 3 situazioni di liscio, revival e latino. In Sala Live si esibiranno in concerto i "Rodigini" per il grande liscio con canzoni storiche e contemporanee. In Jeans Club sonorità revival anni '80-'90-2000 con gli special guest Roberto Danza & Marco Cappello. In Sala Congo Bodeguita musica latino-americana con "Essencia Latina in Tour" di Dania Garzotto con El Niño Deejay & DeeJay Roger Calle Ocho e l'animazione by Naemeka, Luciana & Diaz in collaborazione con "Magik Dance Academy". A partire dalle 20.30 si potrà cenare con lo speciale pacchetto Pizza-Bibita-Caffè-Ingresso a soli 14 euro. Ingresso normale in discoteca dalle ore 22 al costo di 11 euro per tutta la notte.