Weekend a Vicenza e provincia: gli eventi da venerdì 13 a domenica 15 gennaio

Secondo fine settimana di gennaio con tanti appuntamenti sul territorio berico dalle iniziative socio-culturali del presidio "No Dal Molin" di Vicenza alla Sagra del Broccolo Fiolaro a Creazzo e all'Autoctono Wine & Food Tour a Montecchio Maggiore fino alla Marciabianca di Enego: tra i concerti spicca il tributo al "Duca Bianco" con i "Before Best Bowie" a Torri di Quartesolo