Top 5 eventi weekend: Dalla festa dea Siaresa alla sagra di Perarolo, passando per le cantine aperte

Festa dea Siaresa a Castegnero

Festa della ciliegia di Castegnero, siaresa nel dialetto. Durante ciascuna giornata della manifestazione sarà possibile non solo degustare ed acquistare le ciliegie di Castegnero ma anche assaggiare i piatti tradizionali della zona presso lo stand enogastronomico.

Cantine Aperte:passeggiate, degustazioni, assaggi

Per tutti gli appassionati del nettare di Bacco questo fine settimana è l’occasione di conoscere nuove cantine e assaporare nuove etichette, passeggiare per i vigneti della nostra provincia, una delle più importanti d'Italia per la qualità dei vini.

Notte Rossa a Marostica

Sabato 25 Maggio 2019 Marostica si prepara a vivere le emozioni della “Notte Rossa”, la Notte Bianca al sapore di Ciliegia che si svolge durante la Festa delle Ciliegie.

Chapeau! Festival internazionale di artisti di strada

Gli artisti di strada tornano a colorare il centro storico di Thiene il 24, 25 e 26 maggio, durante la II° edizione del Festival Internazionale di Artisti di Strada Chapeau!

Sagra di Perarolo: protagonista il cinghiale Eventi a Vicenza

La Sagra di Perarolo è arrivata alla sessantunesima edizione. Non mancate nella degustazione di piatti prelibati, musica e quattro risate. La specialità è il cinghiale! DA venerdì 24 a lunedì 27 Maggio 2019.

TUTTI GLI EVENTI DEL WEEKEND