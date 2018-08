Dalla Festa dei gnocchi al Vespa raduno: la top 5 degli eventi del weekend

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDÌ 17 AGOSTO

TUTTI GLI EVENTI PER SABATO 18 AGOSTO

TUTTI GLI EVENTI PER DOMENICA 19 AGOSTO

TUTTI I CONCERTI DEL WEEKEND

TUTTE LE SAGRE DEL WEEKEND

TUTTE LE FESTE DEL WEEKEND

TUTTI GLI EVENTI A VICENZA NEL WEEKEND

Ecco la top 5 degli eventi nel fine settima a Vicenza e provincia

1 FESTA DEI GNOCCHI CON LA FIORETTA A RECOARO TERME

Recoaro Terme vi aspetta con il classico piatto “Gnocchi con la fioretta de.co. Torna anche quest’anno la tradizionale “Festa Dei Gnocchi Con La Fioretta De.Co.” Sabato 18, Domenica 19, Sabato 25, Domenica 26 Agosto! I Sabati apertura stand alle ore 19. La domenica alle ore 12 ed alle 19. La domenica mercatini lungo il centro di Recoaro e postazioni di musica dal vivo!“

2 TERZO VESPA RADUNO A RETTORGOLE

Terza edizione del Vespa Raduno di Rettorgole. Ore 8.30: Apertura iscrizioni, Ore 9.30: Benedizione vespe e partenza per il nostro vespa giro tra colli e colline!, Tappa prevista presso Trattoria alle Grotte a Monte Schiavi. Ore 13.00: Arrivo previsto per il pranzo presso la Sagra di Rettorgole. Pranzo compreso di antipasto e primo piatto!“

3 SAGRA DEL PORCINO 2018 A TONEZZA DEL CIMONE

Quest'anno alla sagra del porcino di Tonezza ci sono tanti eventi per tutte le età.

Si va dalla passeggiata di venerdì mattina "Andar per funghi alla "Noche Latina" con il dj Walter Garcia del venerdì sera con i panini onti dello stand gastronomico fino al ballo liscio di sabato sera con "Annaband" e alla musica con Graziano Maraschin di domenica. Puoi degustare i piatti tipici a base di funghi sabato a pranzo e cena e domenica a pranzo.



4 MARCO PAOLINI: IL CALZOLAIO DI ULISSE

Un’Odissea che nacque piccola e “tascabile”, e che è diventata olimpica e mediterranea. Affidata a un aedo moderno, Marco Paolini, la storia del signor U. diventa commossa, ironica, a tratti bugiarda. Bugiarda come lo può essere una storia narrata dall’astuto Ulisse in persona, e passata di bocca in bocca per tremila anni.

5 PEDESCALANDOROTZO

Storica corsa non competitiva su di un'antica mulattiera tra gli abitati di Pedescale e Rotzo . 8,4 KM - D+ 670 M PROVA VALIDA PER IL CAMPIONATO ITALIANO NORDIC-WALKING. La quota di iscrizione per la gara Running e per il Nordic Walking è di 10,00 € per iscrizioni entro giovedì 16 Agosto 2017 (15 € per iscrizioni venerdì 17; sabato 18 o alla mattina prima della gara).