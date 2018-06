Da Sonig Tchakerian a Vinissage di Bassano - la guida al weekend dal 15 al 17 giugno

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 15 GIUGNO

I principali appuntamenti del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - Settimane Musicali - "Effetto Mozart" con Sonig Tchakerian - Sonig Tchakerian chiude il ciclo dell'integrale dei concerti di Mozart per violino e orchestra con l'Orchestra di Padova e del Veneto. Le cadenze scritte per Sonig dallo straordinario violoncellista e compositore Giovanni Sollima rendono il progetto unico e innovativo pur nell'ambito di un repertorio di tradizione.

2 - Festival Alto Vicentino - il Festival Internazionale del Cinema Corto - Arrivata alla sua dodicesima edizione, la manifestazione cinematografica dedicata ai cortometraggi animerà Villa Rossi di Santorso dal 13 al 17 giugno.

Anche quest’anno moltissimi i corti iscritti (un numero record di 3652), provenienti da più di 100 nazioni. Solo uno si aggiudicherà il premio di Miglior cortometraggio. 3 - Ajde Zora e le notti gitane - serata di musica al Terzo Ponte di Bassano - Una carovana musicale per esplorare i Balcani, attraverso danze frenetiche e ballate struggenti delle popolazioni gitane che da secoli vi dimorano. Il progetto “Ajde Zora” sorge dall’incontro di quattro musicisti con la cantante serba Milica Polignano. Con lei nasce l’idea di estendere il repertorio tradizionale balcanico affiancandovi movimentati e malinconici pezzi della tradizione rom dell’est Europa. 4 - Trekking Urbano - Borghi e corsi d’acqua dell’antica Vicenza - Percorso di trekking urbano alla scoperta di borghi nascosti lungo le acque della Vicenza “angelica” A cura di Wetour Guide – Vicenza

5 - Vinissage Bassano 2018 - Mostra mercato del vino - Vinissage Bassano è un evento organizzato sottoforma di Mostra-Mercato legato al mondo dell'enologia in una location esclusiva a pochi passi dal centro storico di Bassano del Grappa.

Ormai alla sua terza edizione si propone come collegamento tra aziende vitivinicole, pubblico di wine lovers e operatori del settore.

L'evento è strutturato per aumentare la consapevolezza del "buon bere" attraverso la presenza di sommeliers, guide pubblicate nei nostri social e grazie ad eventi che verranno presto resi pubblici.“

6 - All you can eat del gelato alla gelateria tradizionale Ciokkolatte - Venerdì 15 Giugno, in Corso Fogazzaro 13 a Vicenza, per festeggiare l’arrivo dell’Estate, la gelateria Ciokkolatte ha organizzato l’evento dell’estate, con una serata dedicata all’All You Can Eat del Gelato

Acquistando lo speciale braccialetto sarà possibile mangiare, dalle ore 20.30 alle ore 00.30, tutto il gelato che si vuole

7 - Gianluca Montaruli in concerto a Palazzo Leoni Montanari - Progetto Giovani” invita a concerto sabato 16 giugno alle ore 17, alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, che ospita e sostiene l’iniziativa.

A chiudere la rassegna dedicata dalle Settimane Musicali al Teatro Olimpico ai giovani talenti sarà Gianluca Montaruli, violoncellista vincitore della "Borsa di Studio Settimane Musicali al Teatro Olimpico" nell’ambito dei corsi di alta formazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

8 - Instreet Longare - Dopo una lunga attesa e il successo dello scorso anno ritorna a grande richiesta InStreet

Sabato 16 e Domenica 17 Giugno siete attesi per un evento Street Food con tornei di Pallavolo, Calcio a 5 Contest di Graffiti esibizione della scuola di musica, auto e moto americane, sfilata di alta sartoria e di abiti vintage anni 50, musica live e tanto tanto altro

9 - "From Disco to Disco" - musica dal vivo in Piazza delle Erbe - L'evento musicale From Disco to Disco ritorna in Piazza delle Erbe a Vicenza con Quattro eventi in quattro mesi per riempire la vostra estate all'insegna della buona musica, del divertimento e della cultura dove si esibiranno artisti e dj del panorama musicale e artistico Italiano. Venerdì 15 giugno: Ricardo Baez

10 - Besame party a Villa Bonin - Sabato 16 Giugno la notte si muove al ritmo di Besame fino alle prime luci dell’alba!

DINNER SHOW: Luca B | SPECIAL GUEST DJ: Double Deejay | PERFORMER VOICE: ARYFASHION | REGULAR DJ: Andrea Bozzi | Dj Session: Nicola Bozzetto

