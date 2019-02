Da Hit Show alla Fiera di San Valentino, passando per il gran carnevale Rosatese: top 5 eventi weekend

Torna HIT Show, da sabato 9 a lunedì 11 febbraio 2019 alla Fiera di Vicenza. Il Salone internazionale firmato da Italian Exhibition Group e dedicato a caccia, tiro sportivo e cinofilia venatoria ha preparato alcune novità per gli appassionati, in particolare un’offerta ancora più ricca di prodotti e tecnologie innovative per gli sportivi che amano vivere appieno la natura e le diverse dimensioni dell’outdoor.

Pozzoleone, 503a Fiera di San Valentino: tutto il programma Eventi a Vicenza

Dal 9 al 18 Febbraio 2018 una settimana di manifestazioni ed eventi che fanno vivere il Comune e lo portano al centro della vita culturale ed economica vicentina e non solo.

Gran Carnevale Rosatese

Doppio appuntamento con il Carnevale a Rosà! Il weekend di sabato 9 e domenica 10 febbraio sarà interamente dedicato alle maschere con il “Carnevale sotto le stelle” e il “Carnevale dei ragazzi”.

Non ho l'età: Mercatino antiquariato collezionismo & vintage

Domenica 10 febbraio, come ogni seconda domenica del mese, Vicenza verrà animata, in tutte le piazze e vie del centro storico, dai banchi di "Non ho l'età. Il mercato dell’antiquariato, collezionismo e vintage, organizzato in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza, farà vivere una giornata all'insegna dell'arte e delle passioni nella splendida scenografia architettonica cittadina.

Trent'anni di Totem: Happy Birthday

Sono tre decenni di "Certe" serate passate al Totem che festeggia venerdì il suo compleanno. E tu che varchi quella porticina stretta stretta, sei destinato ad entrare nella Storia di Vicenza.

TUTTI GLI EVENTI DEL WEEKEND (IN AGGIORNAMENTO)