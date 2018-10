Dal mercato dell'antiquariato alla sagra del tartufo passando per Pomo Pero: la top 5 eventi del weekend

Non ho l'età: mercatino dell'antiquariato in centro a Vicenza

Come ogni seconda domenica del mese, il 14 ottobre, dalle 8 alle 18, torna nelle piazze e nelle vie del centro storico “Non ho l'età – Mercato dell’ Antiquariato Collezionismo & Vintage”, organizzato dall'associazione Non ho l'età in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive.

Sagra del tartufo 2018 a Lumignano di Longare

Da giovedì 11 a domenica 14 ottobre si svolgerà la "Sagra del Tartufo 2018" a Lumignano di Longare con intrattenimenti musicali, giochi per bambini e adulti, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19.30 giovedì e venerdì - ore 19.00 sabato e domenica ore 12.00 domenica pranzo aperto a tutti. Specialità culinarie a base di "Tartufi Neri dei Colli Berici"

Pomo Pero

Mostra di antiche varietà di mele, pere e prodotti della terra a Lusiana, arricchita dall'esposizione delle opere complemento d'arredo "EVA LA Mela del Desiderio", un progetto di William Zanotto. Mercatino di prodotti tipici locali: mele e pere, carne secca e salumi di Lusiana, patate di Rotzo e di Lusiana, riso di Grumolo, miele di montagna, cosmetici e tisane alle erbe officinali, confetture, maroni e castagne, vini e oggetti di artigianato locale.

British day

Il secondo weekend di ottobre da cinque anni a Schio significa BRITISH DAY! Tra sabato 13 e domenica 14 Schio cambierà nazionalità e diventerà ancora una volta la "città più inglese d'Italia". E’ infatti arrivato il momento del tanto atteso British Day 2018, due giorni di eventi, musica, letteratura, spettacoli originali, gastronomia, raduni, sfilate che trasformeranno la città in un borgo di Sua Maestà.

Nonsolobirra festival della birra artigianale

Dal 12 al 14 ottobre torna a Marano Vicentino il Nonsolobirra Festival della Birra Artigianale. Evento del vicentino dedicato esclusivamente al mondo della birra artigianale, si propone come vetrina di birrifici italiani e, soprattutto, come importante momento di incontro tra domanda e offerta per il comparto birraio artigianale che negli ultimi anni ha registrato un forte trend di crescita.