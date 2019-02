Top 5 Eventi weekend: Da Pescare Show all'Expo Felina fino alle sfilate dei carri di Carnevale

Ultimo fine settimana di febbraio costellato da un anticipo del Carnevale in molte piazze della provincia. In Fiera a Vicenza imperdibile appuntamento con il salone della pesca mentre per tutti i runner da segnarsi l'allenamento sul percorso della Cronoretrone