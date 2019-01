Top 5 eventi per il weekend: Dalla Sagra del Broccolo Fiolaro ai tributi a De Andrè e ai Queen, passando per la Fiera dell'elettronica

Sagra del Broccolo Fiolaro, 20esima edizione: il programma e le ricette

La manifestazione nasce nel 2000 e la prima edizione si svolge interamente nell'arco di una domenica pomeriggio, presso le Opere Parrocchiali di S.Ulderico, in Piazza Roma. Vent'anni di anni di grandi emozioni, a Gennaio 2019 torna la Sagra del Broccolo Fiolaro di Creazzo! Ecco il programma completo con tutte le ricette.

Vicenza ricorda Faber: le iniziative per il ventennale della scomparsa di De Andrè

Era l’11 gennaio del 1999 quando, alle 2 e 30 del mattino, se ne andava uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. Due giorni dopo, a Genova, una folla di oltre diecimila persone di tutte le età e di tutti i ceti sociali partecipava commossa ed emozionata ai suoi funeraliNel ventennale della morte anche a Vicenza e provincia ricorda il grande artista genovese con una serie di iniziative.

We will rock you: il musical sui Queen

Oltre 8 milioni di spettatori, 2700 performance e 12 anni consecutivi di rappresentazioni a Londra: WE WILL ROCK YOU, lo spettacolo con i più grandi successi dei Queen e tra i musical più rappresentati al mondo, arriva sabato 12 gennaio (ore 21.00) al Palabassano2 di Bassano del Grappa (VI) con una produzione tutta nuova e un cast rinnovato nei protagonisti.

Grande fiera dell'elettronica a Bassano

Torna la dodicesima edizione della fiera dell’elettronica a Bassano Expo, l’appuntamento con l’innovazione e la tecnologia. Sabato 12 e domenica 13 Gennaio è in programma, infatti, l’edizione invernale 2019 della Fiera dell’elettronica: l’occasione per gli appassionati di trovare tutte le ultime novità del mercato e le rarità del settore tra gli stand di oltre 80 diversi espositori in arrivo da tutta Italia.

Mercatino Antiquariato Collezionismo & Vintage

Domenica 13 gennaio torna Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage in tutte le piazze e vie del centro di Vicenza, come ogni seconda domenica del mese.

