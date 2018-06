Dalla Notte Bianca a "Fantastica Castegnero" - la guida al weekend fino a 1 luglio

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 29 GIUGNO

TUTTI GLI EVENTI PER SABATO 30 GIUGNO

TUTTI GLI EVENTI PER DOMENICA 1 LUGLIO

IL METEO DEL FINE SETTIMANA

APPUNTAMENTI A VICENZA FINO AL 4 LUGLIO

APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE FINO AL 1 LUGLIO

APPUNTAMENTI AD ARZIGNANO FINO AL 1 LUGLIO

TUTTE LE SERATE NELLE DISCOTECHE E LOCALI SUL TERRITORIO BERICO

I CONCERTI NEL VICENTINO

I principali appuntamenti del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - Notte Bianca 2018 a Vicenza - Un anno dopo il grande successo della prima edizione della Notte Bianca 2017, che ha visto la partecipazione di oltre 30.000 persone, il centro storico di Vicenza sabato 30 giugno si prepara ad accogliere la Notte bianca 2018.

Tanta musica e divertimento saranno gli ingredienti principali assicurati dagli organizzatori



2 - "Fantastica Castegnero" - cibo, musica e spettacolo itinerante a Villa Clementi - Sabato 30 giugno dalle 18.30

in Piazza Mercato a Castegnero

Piatti freddi, porchetta e birra artigianale. Musica e gonfiabili per bambini.

Nel suggestivo parco della vicina Villa Clementi





3 - Free Villa - La Notte Bianca a Villa Bonin con Cristian Marchi - Sabato 30 giugno 2018 prende vita una della notti più attese dell'intera estate di Villa Bonin, top club che fa ballare con stile il Veneto e non solo con decine e decine di party. L'evento è Free Villa - La Notte Bianca e sul palco arriva Cristian Marchi, top dj che da anni rappresenta al meglio la musica da ballo ed il divertimento italiani nel mondo.



4 - 40^ sagra Croxe del Galo a Valdagno - Nei weekend dal 22 al 24 giugno e dal 29 giugno al 1 luglio avrà luogo la 40^ edizione della antica sagra della Croxe del Galo con intrattenimenti musicali, spettacoli e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera

Tra i vari menù disponibili potrete scegliere tra trippa alla parmigiana, bigoli al torcio con ragu’ o anatra – spiedini – salsicce – panini ed il re della festa: galletto ai ferri

5 - Notte Bianca 2018 ad Arzignano - tutto il programma - Torna ad Arzignano l’appuntamento clou dell’estate. Il 30 giugno il centro storico della città del Grifo sarà animato da moltissimi eventi ed accoglierà migliaia di persone (si calcola dalle 15 alle 20 mila) che potranno divertirsi fra bar, negozi aperti, spettacoli di ogni tipo.“



6 - "Festa Democratica" al Villino Rossi di Dueville - Il 29 e 30 giugno al Villino Rossi di Povolaro di Dueville avrà luogo la Festa Democratica, con incontri e dibattiti, street food con pizze, panini e patate fritte acompagnate da delle ottime birre artigianali “



7 - Derozer in concerto per la notte bianca di Vicenza - La band di Vicenza che anche nel passato 2017, di supporto all'uscita del nuovo disco "Passaggio a Nordest", ha registrato numeri impressionanti. I Derozer, dopo LO STORICO SOLD OUT A BERLINO il 02.2.2018, ritornano piu caldi che mai in concerto da Giugno a Settembre sui palchi dei migliori festival italiani!



8 - Escursione Storico Umanitaria sulla "Calà de Sasso" - Il comune di Valstagna annesso alla Federazione dei Sette Comuni ha sempre seguito le sorti dell'Altopiano di cui era il porto naturale sulla Brenta, il fiume di legno sul quale fluitava su zattere ogni sorta di merce verso Padova e Venezia.

Domenica l'escursione salirà sulle montagne di Valstagna per la ‘Calà de Sasso’ (sent. CAI 778), la via di pietra, dalla quale veniva strozzato a mano il legno in forma di bore da ardere e taje da costruzione di remi e altri usi.

9 - “Scatenati al museo” - Notte Bianca di Vicenza al Museo del Gioiello - Il Museo del Gioiello apre le porte al pubblico per la Notte Bianca di Vicenza, in programma sabato 30 giugno.

Per l’occasione lo spazio espositivo in Basilica Palladiana, gestito da Italian Exhibition Group SpA (IEG) in partnership con il Comune di Vicenza, ospiterà “Scatenati al museo” dalle 17:00 alle 24:00.







TUTTI GLI EVENTI DAL 29 GIUGNO AL 1 LUGLIO ---> www.vicenzatoday.it/eventi/dal/2018-06-29/al/2018-07-01/