Da Bob Sinclar ai concerti in Teatro Olimpico - la guida al weekend dal 1 al 3 giugno

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 1 GIUGNO

TUTTI GLI EVENTI PER SABATO 2 GIUGNO

TUTTI GLI EVENTI PER DOMENICA 3 GIUGNO

IL METEO DEL FINE SETTIMANA

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI FINO AL 7 GIUGNO

TUTTE LE SERATE NELLE DISCOTECHE E LOCALI SUL TERRITORIO BERICO

I CONCERTI NEL VICENTINO

I principali appuntamenti del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - Golosaria On the Road a Bassano del Grappa - Golosaria è la rassegna italiana di riferimento per scoprire e gustare le eccellenze enogastronomiche italiane. Questa edizione vuole dare particolare risalto al genio dei produttori veneti, alla loro capacità di innovazione, alla loro ricerca della qualità.

La Passeggiata Golosa lungo il Brenta sarà invece una manifestazione itinerante che si svolgerà domenica mattina, scandita da molteplici soste golose

2 - Bob Sinclar a Villa Bonin di Vicenza - Venerdì 1 Giugno il giardino estivo d’eccellenza ospiterà uno tra i dj più famosi al mondo



Dal 2006, vincendo World Music Award come miglior dj al mondo, continua la sua ascesa con un successo dietro l’altro scalando anno dopo anno le classifiche pop dance mondiali!

Bob Sinclar, non è solo uno dei re delle notti ibizenche (suona da sempre al mitico Pacha, che ha da poco festeggiato i 50 anni di attività).

E' il dj pop star per antonomasia. Ha lo straordinario potere di smuovere le masse e di far ballare persone di ogni età.

Ma la star francese non ha bisogno certo di presentazioni, soprattutto in Italia, dove ha partecipato a tanti spot tv ed è stato super ospite al Festival di Sanremo.

3 - “L’inganno felice” - inaugurazione delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico​ - Apertura con serata di gala per le Settimane Musicali al Teatro Olimpico, alla XXVII stagione di opera e musica da camera. Venerdì 1 giugno nel teatro palladiano, alle ore 21 debutta l’opera L’inganno felice di Gioachino Rossini, seconda delle cinque farse veneziane che il direttore artistico Giovanni Battista Rigon ha scelto di portare al teatro palladiano, nell’ambito del quinquennale Progetto Rossini (2017-2021).



4 - Collezione di giocattoli Cavalli Rosazza - visite gratuite a palazzo Chiericati​ - In occasione dell’apertura dell’esposizione della prestigiosa collezione di giocattoli Cavalli Rosazza, l’assessorato alla crescita ha deciso di regalare ai residenti di città e provincia l’ingresso gratuito sabato 2 e domenica 3 giugno.

La collezione di giocattoli storici Cavalli Rosazza è una raccolta unica nel suo genere: si tratta di oltre 5 mila giocattoli industriali d’epoca del valore di 1 milione di euro, databili dalla metà dell’800 al secondo Dopoguerra, tutti perfettamente conservati e funzionanti

5 - 38^ Sagra dea siaresa a Castegnero​ - Fino al 3 giugno si svolgerà la 38° Festa dea Siaresa a Castegnero in piazza Mercato con spettacoli, musica, esibizioni di danza, un motogiro, un contest musicale, laboratori/giochi/animazione per giovani e bambini oltre alle degustazioni nello stand gastronomico e pesca di beneficenza. Per tutta la manifestazione ci sarà la vendita delle ciliegie.

6 - Dueville e l'Acqua 2018​ - La 12^ edizione di Dueville e l'Acqua prosegue fino al 3 giugno 2018 con tanti spettacoli, serate musicali e un ricco stand gastronomico, attivo ogni sera dalle ore 19 con tante specialità, fritture di acqua dolce rane e tanto altro.

Le manifestazioni avranno luogo anche in caso di maltempo al coperto. Le serate musicali e gli spettacoli a ingresso gratuito

7 - 5^ Festa del "Gobeto" di Zermeghedo - In Piazza Regaù è tempo di Festa del “Gobeto”, manifestazione giunta alla quinta edizione che celebra il biscotto De.Co. al vino Recioto, specialità tipica di Zermeghedo.

8 - 23esimo Torneo calcistico giovanile “Città della Speranza” a Malo - Ventisette squadre partecipanti suddivise in due categorie, tre giorni di sfide, due trofei da assegnare, un stand gastronomico fornitissimo e una lotteria con interessanti premi in palio.

Sono questi gli stuzzicanti ingredienti del 23esimo Torneo giovanile “Città della Speranza”, organizzato dall’omonima Fondazione con la collaborazione dell’U.S. Malo e della Pro Malo, e il sostegno del Comune di Malo e dell’Ana Malo – Sezione di Vicenza.

9 - Circo Zoé in Naufragata a Bassano del Grappa​ - La compagnia Circo Zoé presenta lo spettacolo Naufragata, in un “circo sotto le stelle”, dove il tendone lascia il posto ad una tribuna circolare, che riproduce in pieno gli spazi e la magia del circo sotto chapiteau.

10 - Villeggendo 2018:

Luca Telese al Castello Di Thiene - Il primo giugno al Castello di Thiene è ospite il giornalista e scrittore Luca Telese che, nell'ambito del Festival letterario Villeggendo, presenterà il suo ultimo libro “Cuori Contro”.

Un evento esclusivo che si terrà nella cornice della dimora quattrocentesca situata nel cuore di Thiene; l’accesso all’evento avviene fino ad esaurimento dei posti disponibili.

TUTTI GLI EVENTI DAL 1 AL 3 GIUGNO ---> www.vicenzatoday.it/eventi/dal/2018-06-01/al/2018-06-03/