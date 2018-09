Top 5 eventi weekend: dalla "Giornata Verde" alla Festa d'Autunno passando per le Latterie

Giornata Verde a Vicenza: tutto il programma e le limitazioni al traffico

Domenica 30 settembre si terrà la prima domenica ecologica dell'amministrazione Rucco, “Giornata verde”, che prevede il blocco totale della circolazione dei veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici.

Festa d'autunno: il mercatino dei prodotti stagionali

Sabato 29 settembre in Corso Fogazzaro è il turno di Festa d’autunno con estensione a contra’ Cesare Battisti e contra’ Garibald. Si tratta di un mercatino dedicato ai prodotti dell’autunno quali piante e fiori, prodotti della terra, oltre all’artigianato artistico selezionato e ad articoli di arredo per interni ed esterni.

Nomadi in concerto a Bressanvido

Venerdì 28 settembre. I Nomadi tornano in tour per festeggiare 55 anni di carriera e lo fanno toccando anche il vicentino. Il concerto inizierà alle 21:30 al Teatro Tenda in via Chiesa Nord a Bressanvido

Sagra dei Funghi 2018 a Bassano: tutto il programma

Da venerdì 28 a domenica 30 settembre. Benvenuti a San Michele, piccolo paradiso tra la magia delle colline e la realtà della città. Qui ogni anno, alla fine di settembre, si svolge la tradizionale Festa del Patrono e Sagra dei Funghi,una manifestazione impreziosita da un accuratissima Mostra micologica, da originali esposizioni, da spettacoli musicali e da piacevoli momenti conviviali.

Grande Festa di Latterie Vicentine: 1000 chili di formaggio gratis

Domenica 30 settembre a Bressanvido si rinnova l’appuntamento con la sesta edizione della Festa di Latterie Vicentine, manifestazione che si terrà in concomitanza con XX Transumanza, la più grande d’Europa, ideata da uno dei soci storici della cooperativa vicentina, Marino Pagiusco.