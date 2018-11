Top 5 weekend: dalla mostra del Puskin alla giornata contro la violenza sulle donne passando il mercatino dei legumi

Legumi che passione, mostra mercato in centro storico

Sabato 24 e domenica 25 novembre, dalle 9.30 alle 19 in piazza Castello si terrà la mostra mercato “Legumi che passione", iniziativa curata da Veneto a Tavola con l'assessorato alle attività produttive che ospiterà una ventina di espositori con prodotti alimentari di varie regioni, ognuna anche con i legumi del proprio territorio, prodotti erboristici, salutistici e di artigianato. “



Il Trionfo del Colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza e i Capolavori dal Museo Pushkin di Mosca

I capolavori della grande stagione settecentesca dell’arte veneta patrimonio del Museo Pushkin di Mosca tornano eccezionalmente in Italia per essere ammirati dal 23 novembre al 10 marzo nella mostra “Il Trionfo del Colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza e i Capolavori dal Museo Pushkin di Mosca”. L’esposizione avrà luogo a Palazzo Chiericati, sede del museo civico e alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza dove sarà esposta la Madonna con i santi Ludovico di Tolosa, Antonio di Padova e Francesco di Assisi di Giambattista Tiepolo, incorniciata dalla collezione di dipinti del Settecento veneto conservata nel Palazzo vicentino, tra i quali il celebre corpus di dipinti di Pietro Longhi.

Giornata contro la violenza alle donne: eventi dal 23 novembre all'1 dicembre

Numerose iniziative sono in programma nei prossimi giorni a ricordo del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Proseguono, infatti le proposte che fanno parte del ricco calendario di iniziative a cura dell'ufficio Pari opportunità del Comune di Vicenza in collaborazione con la Consulta comunale per le Politiche di Genere, Teatro della Cenere e numerose associazioni femminili del territorio.

Il Castello di Thiene diventa la Fabbrica dei Pensieri Felici: arriva Willy Wonka

Questo weekend le sale del Castello di Thiene si trasformano magicamente nella famosa Fabbrica di Cioccolato in vista dello show"Willy Wonka e la fabbrica dei pensieri felici". Si tratta del nuovo ed emozionante spettacolo firmato Jar Creative Group che sabato 24 e domenica 25 novembre farà tappa al Castello.“

Antica Fiera di Santa Caterina: 695° edizione

Sabato 24 e domenica 25 novembre dalle 8 alle 19 è in programma la 695° Antica Fiera di Santa Caterina a Barbarano Vicentino con la mostra mercato agricolo-artigianale di bancarelle di ogni genere, esibizioni di volo con i rapaci, giochi di un tempo e degustazioni negli stand enogastronomici per una tradizione storico-culturale, che si mantiene inalterata nel tempo dal 1323."