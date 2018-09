Weekend della "Festa dei Oto": la top 5 eventi

Pellegrinaggio Diocesano a Monte Berico

Venerdì 7 settembre 20.30 si rinnova il tradizionale pellegrinaggio diocesano a Monte Berico alla vigilia della Festa della Madonna. In processione anche la Lampada della Pace e il Gioiello di Vicenza.

Antica Fiera del Soco 2018 a Grisignano

Per ogni giorno, dal 7 al 13 settembre, tantissimi eventi, spettacoli, proposte di ogni tito per accontentare tutti i gusti e tutte le età dei visitatori del Soco.

Holi a Campo Marzo per Vivifestival

Sabato 8 settembre l'Holi più grande d'Italia vola al Vivi Festival, presso Campo Marzo con la sua formula di successo, moltissima musica, animazione e adrenalinici lanci collettivi delle polveri colorate con il countdown che verrà effettuato dal palco dalle ore 16 alle 22. Ingresso ad 1 € fino alle 16:00.

La Partita a Scacchi con Personaggi Viventi a Marostica

Ritorna la Partita a Scacchi di Marostica dal 7 al 9 settembre 2018 ideta negli anni '50 dal poliedrico Mirko Vucetich. Come da antica tradizione gli spettacoli sono previsti nel secondo fine settimana del mese di settembre negli anni pari.

Baccalà in piazza delle Erbe

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 settembre è in programma la seconda edizione dell’evento enogastronomico Baccalà in piazza delle Erbe, grazie all'impegno dell’Unpli provinciale e della Pro Loco Postumia, in collaborazione con l’associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe”. Dalle 18 alle 22, e dalle 11 alle 14 il sabato e la domenica, saranno disposti 11 gazebo e 20 tavoli rotondi per circa 100 coperti.