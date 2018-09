Dalle Piazze dei Sapori al September Fest: la top 5 eventi per il weekend

SEPTEMBER FEST A SCHIO

Due giorni di Festa in centro a Schio, in particolare: Sbaracco: oltre 40 negozi in strada con offerte di fine stagione; Festa della Birra Artigianale, 16 birrifici artigianali per bere il giusto e molto bene; Musica country: swing, boogie woogie and co, 14 momenti musicali e concerti dal pomeriggio alla sera; Auto e moto americane: 20 auto storiche americane, raduno di Harley“.

FROM DISCO TO DISCO: ATTO FINALE

Per il quarto atto oltre a trovare nuova musica e una nuova esposizione artistica troverete direttamente i bar in piazza.

LE PIAZZE DEI SAPORI: MOSTRA MERCATO ENOGASTRONOMICA

La Confesercenti del Veneto Centrale ripropone per il fine settimana dal 14 al 16 settembre la mostra mercato Le piazze dei sapori, giunta ormai alla 17^ edizione.

CENA SOTTO LE STELLE IN CENTRO STORICO

Sabato 15 settembre nel tratto sud di corso Fogazzaro, è in programma la Cena sotto le stelle, a cura dell’associazione Vivere Fogazzaro Vicenza, in collaborazione con l’associazione Il Tritone e in accordo con la Confesercenti. L’evento conviviale (a pagamento) prevede l’allestimento di una quarantina di tavoli da circa 10 persone.

IL CIRCO DELLE PULCI

Piazzale De Gasperi. Circo delle Pulci. Mercatino vintage e di artigianato creativo nel quale si potranno trovare vinili, banconote e monete antiche, francobolli e cartoline d'epoca, abiti ed accessori vintage, creazioni artigianali di diverso materiale. Ingresso libero.