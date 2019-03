Top 5 eventi weekend: Dalla giornata verde alla StraVicenza e all'Ultrabericus, passando per la festa degli aquiloni e dei fiori

Giornata verde a Vicenza, blocco della circolazione: tutte le informazioni

Domenica 17 marzo torna la “Giornata verde” con il divieto di circolazione per i veicoli a motore termico dalle 10 alle 17 all'interno delle mura storiche e dalle 10 alle 19 per qualsiasi tipo di veicolo a Borgo Scroffa, nell'area dove si terrà la manifestazione “Passeggiando in Borgo Scroffa”, tratto compreso tra via Legione Gallieno e via Raffaele Pasi.

StraVicenza

Domenica 17 marzo torna la "StrAVicenza 10 km - trofeo Centro commerciale Palladio”, giunta alla 19^ edizione che, come di consueto, coinciderà con la Giornata verde.

Ultrabericus Trail

Un passo fuori dall’asfalto, due passi oltre la maratona. La classica gara di apertura della stagione del trail running italiano. Integrale 65km 2500mD+Twin Lui&Lei 34+31km 2500mD+Urban 22km 750mD+

Con il naso all'insù - Festival Internazionale degli Aquiloni a Rosà

Il Festival Internazionale degli Aquiloni è giunto alla XII edizione, sono accreditati più di 100 aquilonisti italiani oltre a quelli provenienti da GERMANIA, FRANCIA, PORTOGALLO, INGHILTERRA, BELGIO, POLONIA, RUSSIA, INDONESIA, OLANDA, SVEZIA, BRASILE.

La festa dei fiori alla Sagra di San Giuseppe

Domenica 17 marzo 2019 la Pro Loco organizza la 35^ edizione della Festa dei Fiori a Cassola, all'interno dei festeggiamenti di San Giuseppe e della Sagra a lui dedicata.