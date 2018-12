Top 5 eventi weekend: Dai mercatini in centro storico alla festa di Santa Lucia aspettando il Natale

Natale in centro storico: gli eventi dal 14 al 18 dicembre

Natale in centro storico: mercatini, pista di ghiaccio e tante proposte culturali dal 14 al 18 dicembre. Inoltre, Basilica aperta venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 dicembre.

Festa di Santa Lucia 8^ edizione

Mercatino in collaborazione con i Commercianti di Borgo Santa Lucia (VI). Ci saranno banchi di oggettistica, artigianato e sapori!

Unico: Il Mercato del Fatto a Mano in centro storico

Sabato 15 e domenica 16 dicembre, dalle 10 alle 19.30, in piazza Duomo e in contra' Garibaldi si terrà “Unico – Il Mercato del Fatto a Mano. La manifestazione - che esalta tutto quello che è fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità -, propone una nuova forma di slow shopping

Natale d'inCanto: concerto di cinque cori

Si intitola Natale d'inCanto il concerto che si terrà domenica 16 dicembre alle 16 nel Tempio di San Lorenzo a Vicenza. Aperto dal saluto del sindaco di Vicenza Francesco Rucco, l'evento sarà una festa del canto corale che nel Vicentino ha migliaia di appassionati.

Monica Guerritore - Giovanna D'Arco

Monica Guerritore riporta in scena il suo spettacolo di maggior successo, biondi capelli corti, il corpo scattante e muscolosissimo nell'armatura di Giovanna D'Arco, uno spettacolo di cui è interprete, regista e autrice

