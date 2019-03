Top 5 eventi weekend: Da Abilmente alla Fiera di Lonigo, passando per il Festival della Poesia

Abilmente Primavera 2019

Al via Abilmente Primavera, la Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group SpA (IEG) dedicata alle community creative italiane e agli appassionati di Do It Yourself, nel quartiere fieristico IEG di Vicenza fino a domenica 24 marzo. Abilmente è un’esperienza a 360° dedicata a tutti i creativi che cercano ispirazione e nuove idee in una contaminazione di stili, tecniche e ispirazioni.

Giornata mondiale della Poesia, prende il via “Poetry Vicenza"

S'inaugura il 21 marzo, in concomitanza con la Giornata mondiale della Poesia, il festival Poetry Vicenza che nei prossimi due mesi, fino al 26 maggio, porterà in città 34 poeti, la metà dei quali italiani e i restanti provenienti da 16 nazioni.

533^ Fiera di Lonigo

Dal 22 al 25 marzo ritorna il tradizionale appuntamento con la fiera di Lonigo, storico evento che coinvolge per quattro giorni l’intera città ospitando migliaia di visitatori.

Gran Concerto di Primavera

Fondazione San Bortolo con il Patrocinio di Comune Città di Vicenza e Provincia di Vicenza presenta il GRAN CONCERTO DI PRIMAVERA Teatro Comunale di Vicenza | 24 Marzo 2019 | ore 20:45 Orchestra di Fiati Provincia di Vicenza - M° Loss Andrea Con la partecipazione straordinaria del Maestro Direttore Felix Hauswirth. In collaborazione con Conservatorio Di Vicenza | Percorso Danza L’intero incasso sarà destinato all’acquisto di un’automedica per il Pronto Soccorso SUEM.

Festa di San Giuseppe: Festa della Quaglia

Come ogni anno la Festa di San Giuseppe Vi aspetta con i suoi favolosi piatti, in particolar modo con la prelibata Quaglia, la regina della Manifestazione