Top 5 eventi: Dalla Fiera dell’Oro a VIOFF passando per Sanremo e la campagna in città

VIOFF Golden Wood edition - Fuori Fiera di Vicenzaoro January

Si terrà da venerdì 18 a domenica 20 gennaio l'edizione winter 2019 di “VIOFF Golden Wood edition”, il Vicenzaoro Fuori Fiera ideato dal Comune di Vicenza per promuovere la città e le sue eccellenze in occasione di Vicenzaoro January, uno dei più importanti e prestigiosi saloni internazionali dedicati all'oreficeria e gioielleria, organizzato da Italian Exhibition Group Spa

Vicenzaoro January

VICENZAORO January è la prima manifestazione del calendario fieristico internazionale, collocata in un momento privilegiato per presentare tutte le nuove collezioni e anticipare i trend del gioiello.

Le selezioni live regionali del 32° Sanremo Rock

La 32^ edizione del Sanremo Rock & Trend Festival arriva in Veneto per la prima tappa di selezioni 2018/2019 dedicata alle band regionali.

Venerdì 18 gennaio sul palco del club Il Borgo a Montebello Vicentino (VI) otto artisti si daranno battaglia a “colpi” di note per aggiudicarsi il lasciapassare alla fase finale del più longevo e ambito contest nazionale per rock band emergenti.

Campagna Amica in Città Eventi a Vicenza

Dal mattino fino a sera una festa con le migliori produzioni vicentine, gli alpaca, i frutti antichi una fattoria in città ed il Progetto #Adotta un albero, per ridare vita ai boschi del nostro Altopiano.

I musicanti di Brema", una fiaba in musica sul riscatto e l'amicizia

"I MUSICANTI DI BREMA" della compagnia Teatro dell’Orsa aprirà con un classico della tradizione il 2019 per le famiglie nello spazio teatrale vicentino. L’appuntamento è per domenica 20 gennaio (ore 17) all’interno di "Famiglie a Teatro 18/19"