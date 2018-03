Ultrabericus Trail - ottava edizione

Ultrabericus Trail

Gara di trail running che dal cuore del centro storico di Vicenza compie il periplo dei colli Berici

Partenza e arrivo a Vicenza, piazza dei Signori.

Partenza Integrale e Twin alle ore 10.00

Partenza Urban ore 11.00

Arrivi previsti entro le 12.30 per i top runner Urban, entro le 16.00 per i top runner Integrale e Twin, entro le 23.00 per gli ultimi.

Il percorso, tracciato integralmente su sentieri single track, mulattiere e carrarecce, compirà dal centro di Vicenza il periplo dei Colli Berici, passando per i territori di Arcugnano, Perarolo, San Gottardo, Pederiva di Grancona, Pozzolo, Villaga, Barbarano, Mossano, Nanto, Villabalzana, Pianezze, Tormeno. Un’occasione non solo di sport ma anche di totale immersione nei molteplici aspetti del contesto naturale dei Berici, alla scoperta di angoli nascosti e di inusuali panorami.

Integrale 65km 2500mD+

Twin Lui e Lei 34+31 km 2500mD+

Apertura iscrizioni 1 dicembre 2017

Info e iscrizioni www.ultrabericus.it