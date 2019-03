Top 5 eventi weekend: dall'otto marzo alle sfilate di carnevale, passando per i mercatini e alla mostra scambio auto e moto

Il secondo fine settimana di marzo si apre con la festa internazionale della donna e moltissime iniziative in calendario per tutto il mese. Da non perdere in città il mercatino biodiverso e a Lonigo il weekend con l'attesissima edizione della mostra scambio auto - moto - cicli e ricambi d'epoca