Top 5 eventi: Dal Carnevale alla sagra di San Rocco, passando per Fuorimercato e Agrifood

Grandi festeggiamenti in maschera in città ma anche in molti comuni berici, con sfilate di maschere in notturna e tante occassioni per divertirsi. Dal Carnevale storico di Malo all'antico capodanno veneto fino ai carri per le vie del cento di Schio, Bassano, Thiene...e molto altro

VicenzAgri è la Fiera delle Macchine ed Attrezzature per l'Agricoltura, il Bosco ed il Giardino promossa da Confcommercio Imprese per l'Italia.

Sabato 2 e domenica 3 marzo, dalle 9 alle 19, in piazza delle Erbe si terrà Fuorimercato, mercatino di arte, artigianato e remake, a cura dell'associazione Botteghe di piazza delle Erbe, dell'associazione culturale Pandora e dell'assessorato alle attività produttive.

Dalle 18 alle 20 ci sarà lo spegnimento dell’illuminazione esterna di alcuni dei luoghi ed edifici più rappresentativi della città: Palazzo degli uffici in Piazza dei Signori, Basilica Palladiana (luci superiori), mura scaligere di viale Mazzini, Basilica di Monte Berico e piazzale della Vittoria, Villa Capra "La Rotonda".

Dal 1 al 3 marzo a Brendola, appuntamento con la tradizionale Festa di San Rocco. Musica, mercatino della tradizioni popolari e dell’artigianato tipico con prodotti enogastronomici regionali, mostra fotografica, animazione, mestieri in piazza, giochi di una volta e molto altro!