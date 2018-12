Top 10 eventi weekend di Capodanno a Vicenza e provincia

Capodanno in piazza dei Signori

La lunghissima festa di Capodanno per il 31 dicembre prenderà il via alle 16 in piazza Biade, di fronte alla pista di ghiaccio, dove aprirà i battenti una vera e propria baita di montagna in cui le famiglie con bambini potranno assaporare cioccolata o the caldo, mentre all'aperto saranno proposti ai più piccoli giochi e animazioni al ritmo delle più famose hit "bimbodance".

Mercatino Bontà e benessere in piazza Castello

Sabato 29 e domenica 30 dicembre, dalle 9.30 alle 19, in piazza Castello, si terrà il mercatino Bontà e benessere con prodotti alimentari tipici, anche biologici, per la cura e il benessere personale (spezie, infusi, creme, saponi,...) e oggetti di artigianato naturale (in legno, canapa, ceramica, lana).“



Weekend di Capodanno 2019 a Bassano del Grappa

Dal 28 dicembre al 1 gennaio Bassano si prepara a salutare il 2018 nello straordinario clima che avvolge la città del Grappa tra vie del centro storico. Aspettando la lunga notte di San Silvestro in Piazza Libertà tra panettoni, pandori, brûlé e spumante.

GLS Christmas Cup: torneo giovanile allo stadio Menti

GLS Christmas Cup" Il 28 e il 29 dicembre dalle 9 alle 13 il torneo con le formazioni Under 14 si sfidereanno al Menti. La manifestazione prevede una raccolta fondi a favore di Team for Children Vicenza Onlus.

Natale nei quartieri, eventi da venerdì 28 dicembre a domenica 6 gennaio

Moltissimi gli eventi in tutta Vicenza dopo il 25 dicembre e fino all'Epifania. Dal canto della Stella ai moltissimi presepi fino ai brindisi per salutare il nuovo anno e agli appuntamenti con la Befana.

Gran Concerto di San Silvestro a Vicenza

Federico Guglielmo, figlio d’arte, dirige la OTO nel tradizionale Gran Concerto di San Silvestro. Un evento, come di consueto, raffinato ed elegante condotto dalla giornalista televisiva Elisa Santucci.

Natalino Balasso discorso di capodanno 2019

Natalino Balasso traghetterà lo sbigottito pubblico del teatro di fine d’anno verso un radioso 2019, tra monologhi, tirate satiriche, scempiaggini ed indignazione deflagrante.

"Nomadi tutta la vita": la storica band in concerto

Concerto organizzato dall'associazione Mondo Di Colori che utilzzerà il ricavato per sostenere progetti a favore del dipartimento di nefrologia, dialisi e trapianto renale del San Bortolo di Vicenza

Vinile Festival 2018

L'ultimo Festival dell'anno venerdì 28 al Vinile dalle 22.30 una serie di ospiti d'eccezione si alterneranno sul palco in chiave intima ed acustica

Il Capodanno 2019 a Villa Bonin

Il giardino invernale di Villa Bonin Club & Resturant ti accoglie per l’appuntamento più esclusivo dell’anno! Il divertimento inizia dall'aperitivo, con le migliori proposte culinarie e le giuste bollicine per brindare insieme al 2019!