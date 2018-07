Dallo SpioRock al Marostica Summer Festival - la guida al weekend dal 6 all' 8 luglio

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 6 LUGLIO

I principali appuntamenti del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - Spio Rock festival 2018 - Spio-Rock è una delle Feste Rock” storiche del panorama vicentino attiva dal 1991 e nata dalla volontà di un gruppo di ragazzi amanti della musica e del proprio territorio.

Ad oggi, questa quattro-giorni estiva di musica live gratuita, cibo, eventi e divertimento conta ventidue edizioni,

diventando così testimone di una eredità comune che una moltitudine di giovani si sono passati di mano in mano per più di due decenni.





2 - Castello Summer Village 2018 ad Arzignano - L'antica e caratteristica sagra di Santa Eurosia a Castello di Arzignano si svolge ai piedi della magnifica Rocca scaligera, in una cornice magica all'interno delle mura che racchiudono l'antico borgo medioevale.





3 - Sorsi d’Autore a Montecchio Maggiore con Gaetano Curreri - E’ il leader degli Stadio Gaetano Curreri il protagonista del secondo appuntamento di Sorsi d’Autore, la rassegna culturale ed enogastronomica nelle più belle ville venete, che venerdì (6 luglio) alle 21 farà tappa a Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore.



4 - Teatro Popolare Veneto 2018": spettacoli in tutto il vicentino - Saranno ventiquattro gli appuntamenti proposti quest’anno, per la sua ventitreesima edizione, da Teatro Popolare Veneto, rassegna organizzata dal Comitato vicentino della FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori, con il patrocinio di Provincia, RetEventi, Regione del Veneto e FITA Veneto e con la collaborazione di numerose Amministrazioni Comunali.



5 - Blake - Pearl Jam tribute band Live al Mamaloca - Venerdì 6 luglio sul palco del Mamaloca si esibiranno i Blake Pearl Jam Tribute Band

Membri della band

Denis Todescato voce

Manuel Zocca chitarra

Matteo Tovo chitarra

Luca Apolloni basso

Riccardo Rech batteria



6 - "Cinema Sotto le Stelle" programmazione di luglio - Tutte le sere un film diverso comprese le domeniche. Tutto in un ambiente d’eccezione quali i suggestivi e centralissimi Chiostri di Santa Corona, con la possibilità di accedere al vicino Cinema Odeon in caso di maltempo e, volendo, servirsi dell'attiguo parcheggio di via Canove.







7 - Madda Beer Rock 2018 alle Maddalene di Vicenza -

Da venerdì 6 luglio a domenica 8 luglio, si svolgerà la sesta edizione del Madda Beer Rock, presso il campo parrocchiale delle Maddalene a Vicenza. Una fantastica festa di 3 serate in cui saranno protagoniste musica dal vivo, buon cibo cucinato al momento e soprattutto fiumi di birra



8 - "Limone Gelato" party a Villa Bonin - Venerdì 06 Luglio VILLA BONIN - Club & Restaurant presenta

Limone Gelato



Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accoglendoti con l’aperitivo firmato Martini e il suo sfizioso buffet di benvenuto.





9 - Marostica Summer Festival 2018 - Dopo l’apertura di giovedì con i leggendari Simple Minds, è affidato alla bacchetta pop” del Direttore d’Orchestra Diego Basso l’evento ufficiale di inaugurazione della quarta edizione di Marostica Summer Festival, promosso in esclusiva da Assimarostica, in occasione del venticinquesimo anniversario di attività.



10 - Silent Party all'Ultima Spiaggia di Vicenza - Il 6 luglio il Silent Party avrà luogo all'Ultima Spiaggia di Vicenza

Per consentire lo svolgimento dell'iniziativa Piazza san Biagio verrà chiusa alla circolazione veicolare, venerdì 6 luglio, dalle 19 fino alle 3 del giorno dopo





