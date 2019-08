Top 5 eventi per il weekend: dalla festa dei oto alla fioretta, passando per i festival musicali

Festa dei Oto: giostre in Campo Marzio

Tornano le Giostre: dal 23 Agosto al 15 Settembre 2019 in Campo Marzo. Campo Marzio come ogni anno per la festa patronale della Madonna di Monte Berico diventa un grande parco divertimenti.

Festa degli Gnocchi con la Fioretta

Torna a Recoaro Terme la festa, folcloristica e rievocativa, che celebra il tipico piatto montanaro. La “Festa dei gnochi con la fioreta”si svolgerà lungo le vie del centro termale come da tradizione.

Be Popular festival di teatro

Il Teatro Popolare torna a invadere la città di Vicenza con la III edizione del Festival Be Popular. Teatro, musica, esposizioni, workshop internazionali e aperitivi musical teatrali, numerose le attività e le compagnie che si alterneranno per animare l’estate vicentina.

Brintaal Celtic Folk 2019

Festival musicale con stand gastronomico e ampia selezione di birre il tutto a tema celtico. Nel corso della manifestazione sono previsti stage di danza, stage di tiro con l’arco, mercatino artigianale, conferenze, degustazioni, escursioni.

Sarcedo Summer Fest 2019

Sabato appuntamento finale, con inizio alle ore 19:00 presso il Parco Anfiteatro di Sarcedo, il festival musicale estivo "Sarcedo Summer Fest 2019.