Top 5 eventi per il secondo weekend di ottobre

Sagra del TARTUFO a Lumignano

Strepitosi piatti a base di tartufo vi aspettano da giovedì 11 a domenica 14 ottobre 2018 a Lumignano, frazione del comune di Longare, in provincia di Vicenza. Dopo la Sagra dei Bisi arriva la 4^ edizione della Sagra del Tartufo a Lumignano, con intrattenimenti musicali, giochi per bambini e adulti, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico. Specialità culinarie a base di "Tartufi Neri dei Colli Berici".

Mercato Rinascimentale Europeo 2019 a Thiene

In occasione del Mercato Rinascimentale Europeo - Thiene 1492, ci sarà una splendida rievocazione storica con animazioni musicali e spettacoli tra vie, borghi e campi del Centro con circa 150 espositori, per rivivere a Thiene otto secoli di storia mercantile.

Festival della birra artigianale

Nonsolobirra Festival è un evento dedicato esclusivamente al mondo della birra artigianale, si propone come vetrina di birrifici italiani e, soprattutto, come importante momento di incontro tra domanda e offerta per il comparto birraio artigianale che negli ultimi anni ha registrato un forte trend di crescita.

Carte da gustare: la storia della cucina

La storia della nostra cucina nei documenti e nei libri dell'Archivio di Stato di Vicenza, della Biblioteca civica Bertoliana e della Biblioteca Internazionale La Vigna

Ginevra Di Marco e Cristina Donà a Mussolente

Due meravigliose artiste come Ginevra Di Marco e Cristina Donà presenteranno il loro nuovo album "Così vicine", fra parole e musica. Avremo l'occasione di ascoltare dalla viva voce delle protagoniste il racconto di un progetto artistico entusiasmante, sfociato col l'incisione di un disco che è stato già salutato da critiche lusinghiere e dall'affetto di un pubblico appassionato.