Dalle Fornaci Rosse alla Notte Bianca di Montecchio: la top 5 eventi per il weekend

FORNACI ROSSE 2018

L'estate vicentina torna ad animarsi con il festival Fornaci Rosse, giunto quest'anno alla quinta edizione. Tanti i dibattiti e le iniziative che riempiranno le cinque giornate del festival, da venerdì 31 agosto a martedì 4 settembre, spaziando tra lavoro, ambiente, politica, attualità, salute, teatro, arte, storia, cultura e tanto altro, con ospiti locali e nazionali.

SILENT PARTY IN PIAZZA DEI SIGNORI

Il 31 Agosto sarà una serata memorabile torna il SILENT PARTY a Vicenza... dove, nel posto più bello PIAZZA DEI SIGNORI (Vicenza). Varrebbe la pena anche solo per vedere dove sarà messa la consolle.

NOTTE BIANCA A MONTECCHIO MAGGIORE

Dopo il rinvio dello scorso fine settimana causa maltempo, ecco il nuovo programma della Notte Bianca che si svolgerà il 31 agosto e l’1 e 2 settembre in Piazza Carli e Piazza Fraccon sempre sotto l’egida di Euforia Biancorossa in sinergia con Off Events e l’Associazione Culturale Hyper, con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore e il supporto del Comitato Commercianti di Piazza Carli e dei partner Confcommercio e Confartigianato.

FESTA DELLA PATATA A ROTZO

La Festa della Patata di Rotzo torna sull'Altopiano di Asiago dal 31 agosto al 2 settembre 2018. Attività e giochi per bambini, stand gastronomico con gnocchi e altri piatti a base di patate e prodotti tipici, intrattenimenti vari, musica dal vivo e balli.

SAGRA OSSI DE MAS-CIO A LONGARE

Ritorna anche per il 2018 la Sagra dei Ossi de Mas-cio di Longare. Potrete finalmente gustare i famosi e apprezzati Ossi de Mas-cio di Longare, oltre a molti altri piatti presenti nel nostro ricco stand gastronomico.