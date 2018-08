Dai gnochi co a fioreta alla Festa dei Oto: la top 5 eventi per il weekend

LA FESTA DEI OTO AL VIA

Da venerdì sarà in funzione il luna park in Campo Marzo per la festa patronale berica, che vedrà il suo culmine con le celebrazioni dell'8 Settembre.

AGOSTO ROSTESE

La popolare festa dedicata alla Madonna della Salute degli infermi. Un grande spazio in via Capitan Alessio ospita stand grastronomici, bancarelle e un palco per un ricco calendario concerti

FESTA DEI GNOCCHI CON LA FIORETTA

Secondo weekend con uno dei piatti più amati della tradizione vicentina

CUCUFESTIVAL

Roana e le sue frazioni si animeranno con la nuova edizione dello storico cuCufestival per quattro giornate ricche di spettacoli itineranti in sei location dell’Altopiano vicentino con undici artisti che delizieranno il pubblico con la loro arte di strada

32a FIERA DEGLI UCCELLI

Villa San Carlo ospita uno degli appunti fissi per gli appassionati. Oltre alla gara canora ci sarà l'esposizione degli animali da cortile, dei cavalli pony, la mostra mercato di prodotti per il giardinaggio e l'allevamento e l'esposizione canina aperta a tutte le razze.