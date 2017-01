Ponte dell'Epifania a Vicenza e provincia: gli eventi da giovedì 5 a domenica 8 gennaio

Numerosi appuntamenti da non perdere a Vicenza e provincia per il Ponte dell'Epifania da giovedì 5 a domenica 8 gennaio: mercatini, mostre, presepi, feste, fiere, manifestazioni, eventi sportivi, escursioni, spettacoli, concerti, cinema, teatro, discoteche e locali notturni. Moltissime le "Feste della Befana" sul territorio berico con l'arrivo della "vecia" per le calze di dolciumi e caramelle ai bambini oltre ai tantissimi falò e roghi "Se Brusa la Stria" nei vari comuni del vicentino. Non mancherà il folklore con il "Motobefana" a Bassano del Grappa, la "Corsa della Befana" a Poianella di Bresanvido e la "Befana sui Pattini" a Montebello Vicentino oltre alle fiaccolate e agli spettacoli pirotecnici. Previsti vari concerti e party nei locali notturni.

Ecco i 15 eventi principali del fine settimana sul territorio berico:

1 - Festa dell'Epifania con i Pony. Venerdì 6 gennaio alle 15 si svolgerà a Vicenza la Festa dell'Epifania dedicata ai più piccoli per l'intrattenimento itinerante con piccoli pony in corso Fogazzaro, via Cesare Battisti, corso Palladio. L'evento è organizzato dall'Associazione Vivere Fogazzaro Vicenza.

2 - Brusa la Stria: Festa della Befana. Venerdì 6 gennaio si terrà la "Festa della Befana" a Caldogno nel piazzale di via Torino con l'evento "Brusa la Stria": alle 15 giochi ed animazioni per bambini; alle 17 premiazioni dei miglior presepi e vetrine natalizie; alle 19 il momento culminante con il rogo della vecia in piazza.

3 - Fiaccolata della Befana sulla Neve. Giovedì 5 gennaio alle 21 in località Kaberlaba di Asiago i maestri di sci altopianesi organizzeranno la "Fiaccolata della Befana". Dopo la discesa in pista dei bambini e della Befana, l'evento si chiuderà con uno spettacolo pirotecnico nella magica cornice dell'altopiano.

4 - Motobefana. Venerdì 6 gennaio dalle 8 alle 14 ci sarà il 10^ Motobefana a Bassano del Grappa presso Palazzo Bonaguro con il motoraduno del Moto Club Ponte di Bassano per giri panoramici insieme a centauri pittoreschi travestiti da Befane. Alle 14.30 la festa per "Bassano Città della Befana" continuerà con l'evento "La Befana Incontra Babbo Natale" in piazza Garibaldi a Bassano del Grappa con giochi, foto e degustazioni gratuite.

5 - Festa del Bisele: Befana sulla Neve. Venerdì 6 Gennaio dalle 10 alle 19 presso il Palacogressi di Tonezza del Cimone si svolgerà la 5^ Feste del Bisele con la mostra-mercato di prodotti agricoli e artigianali per i "Mercatini della Patona". Alle 15 discesa della Befana sulla neve dalla piazza. Alle 21.30 musica live con "I Soliti Noti" (Tribute Band Vasco Rossi).

6 - La Befana sui Pattini. Venerdì 6 gennaio alle 14.30 è in programma l'evento "La Befana sui Pattini" a Montebello Vicentino presso il Palazzetto dello Sport con l'organizzazione dell’Hockey e Pattinaggio Montebello. Alle 17 arriverà la Befana in piazza Italia con degustazioni di vin brulè, panettone e cioccolata calda. Alle 18 toccherà al falò “Se Brusa la Stria".

7 - Babylandia: Città dei Gonfiabili. Da lunedì 2 a domenica 8 gennaio il "Bassano Expo" di Cassola presenta la fiera "Babylandia" per la nuova "Città dei Gonfiabili", dedicata al mondo dei bambini e al loro divertimento con oltre venti attrazioni. La fiera si trasformerà in un enorme "parco giochi gonfiabile" per il paradiso dei più piccoli in un ambiente protetto, sicuro e riscaldato. Orari di apertura: dal lunedì al giovedì 14-19; dal venerdì alla domenica dalle 10-19.

8 - Mercatini della Befana a Schio e Conco. Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio dalle 10 alle 19 ci saranno i "Mercatini della Befana" nel centro storico di Schio tra piazza Rossi e via Battaglion Val Leogra con l'esposizione di prodotti artigianali e casalinghi oltre ai classici dolciumi nella calza per l'Epifania oltre all'edizione speciale di "Collezionando" con hobbistica, vintage e collezionismo in piazza Almerico da Schio (venerdì 6 gennaio dalle 10 alle 19). Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio a Rubbio di Conco dalle 10 alle 19 si terranno i "Mercatini della Befana": nel giorno dell'Epifania alle 16 è previsto l'arrivo della Befana fino al gran falò "Se Brusa la Vecia" seguito dai fuochi d'artificio.

9 - Cena dell'Epifania. Venerdì 6 gennaio alle 20 la Baita Al Maddarello di Asiago propone la "Cena dell'Epifania" con un percorso gastronomico alla scoperta dei funghi in collaborazione con l'Associazione Micologica Bresadola-Gruppo di Thiene. Menù: antipasto, primo, secondo e dolce con 4 vini diversi da abbinare alle portate.

10 - Ciaspolata al Tramonto con Fiaccolata sulla Neve. Sabato 7 gennaio dalle 16 alle 19.30 è in calendario la "Ciaspolata al Tramonto con Fiaccolata sulla Neve" al Sasso di Asiago. Alle 20.30 ci sarà un grandioso spettacolo pirotecnico sul cielo dell'altopiano per festeggiare l'Epifania.

11 - Corsa della Befana. Venerdì 6 gennaio alle 9.30 è in programma l'8^ Corsa della Befana a Poianelle di Bressanvido con un percorso di 6.6 chilometri per le categorie assolute e un tracciato di 300 metri per le categorie giovanili.

12 - Mostra dei Presepi Missionari. Fino al 15 gennaio si potrà visitare la "Mostra dei Presepi Missionari" alla Casa dei Padri Saveriani di Vicenza con oltre 500 presepi provenienti da tutto il mondo e realizzati in modo artigianale da piccole comunità.

13 - Il Mago di Oz. Venerdì 6 gennaio alle 15, in occasione della Festa dell'Epifania, che si terrà presso il Centro Sportivo di Mussolente, il Gruppo Panta Rei metterà in scena lo spettacolo "Il Mago di Oz", realizzato con le ombre cinesi, per l’ultimo appuntamento stagionale della rassegna “Un Teatro per i più Piccoli”.

14 - Befana Party: Damien Mc Fly. Giovedì 5 gennaio alle 22 il locale "L'Autostop" di Bolzano Vicentino presenta "Ahh! Befana Barty" con il concerto live di Damien Mc Fly e la sua band. Damiano Ferrari, in arte "Damien Mc Fly", è un eclettico musicista padovano, che ha costruito il suo sound, ri-arrangiando in chiave folk i successi contemporanei della scena pop. Ingresso gratuito.

15 - People From Ibiza: Sandy Marton al Gilda. Giovedì 5 gennaio dalle 23 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza presenta l'evento musicale "People From Ibiza" con il famoso cantante Sandy Marton in esclusiva assoluta per il Veneto. Il cantautore di origine croata ha costruito il suo successo internazionale con il singolo "People From Ibiza", diventato un tormentone negli anni '80 e '90. In console suoneranno i dj Luciano Gaggia e Roberto Visonà con la voce regina di Lady Hellen.