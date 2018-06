Dal Lumen Festival a Vespaiolona - la guida al weekend dal 22 al 24 giugno

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 22 GIUGNO

I principali appuntamenti del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - Lumen Festival 2018 - Dopo la grandissima partecipazione di pubblico del 2017 con oltre 17 mila presenze in cinque giorni, Lumen Festival annuncia i primi nomi dell’edizione 2018, che si terrà dal 20 al 24 giugno a Vicenza nella splendida cornice del Giardino Salvi, in pieno centro.

La line up di quest’anno cresce ulteriormente di qualità, grazie ad alcuni dei migliori nomi della scena musicale italiana rap, indie-rock, elettronica e world. Si comincia mercoledì 20 giugno con l’attesissimo live di COMA_COSE, duo rap milanese in fortissima ascesa, giovedì 21 sarà la volta degli AMARI, band cult della scena indie italiana tra rock, pop ed elettronica. Faranno il loro ritorno a Vicenza, una città che li ha sempre acclamati.

2 - Vespaiolona 2018: tutto il programma - Venerdì 22 giugno 2018 torna a Breganze la Vespaiolona, la notte bianca e rossa tra vigne e cantine organizzata dall'associazione Strada del Torcolato e dal Consorzio Tutela Vini D.O.C. Breganze.



Tredici le cantine che, dalle 19.30 di venerdì alle 2.00 di sabato, apriranno le porte al pubblico per la degustazione dei loro vini in abbinamento ad una vasta serie di eccellenze gastronomiche locali.

3 - Giornata Mondiale del Rifugiato: una settimana di eventi in diocesi - Si celebra in tutto il mondo il 20 giugno la Giornata Mondiale del Rifugiato istituita dall’Onu. Per questa occasione anche quest’anno a Vicenza e in diocesi il mondo cattolico organizza una serie di appuntamenti per riflettere e creare momenti di convivialità e incontro.“



4 - 40^ sagra Croxe del Galo a Valdagno - Nei weekend dal 22 al 24 giugno e dal 29 giugno al 1 luglio avrà luogo la 40^ edizione della antica sagra della Croxe del Galo con intrattenimenti musicali, spettacoli e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera

Tra i vari menù disponibili potrete scegliere tra trippa alla parmigiana, bigoli al torcio con ragu’ o anatra – spiedini – salsicce – panini ed il re della festa: galletto ai ferri

5 - "Turisti in poltrona 2018": dalla Londra dei Beatles fino al Perù - L’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Montecchio Maggiore presenta la rassegna di racconti di viaggio TURISTI IN POLTRONA che quest’anno giunge alla sua 20^ edizione e sarà parte integrante del cartellone culturale Estate d’Eventi.“



6 - "Mille millesimi" spettacolo con gli allievi di Theama Teatro - SPETTACOLO FINALE DEL CORSO PER ADULTI “EVOLUZIONE SCENICA II”

Ispirato al film di Rémi Waterhouse.

I condomini dello stabile sito al numero 29 di Rue des Oursins si danno appuntamento per la consueta riunione annuale di condominio. Come nei condomini di tutto il mondo, c’è un campionario di varie umanità e disumanità: vecchi e giovani, vedove e coppie, ognuno con le sue esigenze....



7 - "Un dramma avvolto di splendori" - Mostra sulle opere di Millet in Loggia del Capitaniato - Sarà visitabile da giovedì 21 a domenica 24 giugno nella Loggia del Capitaniato la mostra “Un dramma avvolto di splendori, uomini e donne al lavoro nella pittura di Millet”, realizzata, nell’ambito del progetto di servizio civile nazionale “Un Quadro, un racconto di vita”, da Comune di Vicenza, Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus, associazione culturale Rivela e Congregazione Suore Orsoline.“



8 - Note d’Estate 2018 - musica ad Arzignano - Venerdì 22 giugno alle ore 20.45 presso il Teatro Mattarello di Arzignano si apre la quarta edizione della rassegna concertistica “Note d’Estate” organizzata dal maestro Davide Xompero. Programma d’eccezione, che vede l’esecuzione dei celebri “Quadri da un’esposizione” di Modest Mussorgskij, dello struggente quartetto “Crisantemi” di Giacomo Puccini e del “Divertissement” di Jacques Ibert.“



9 - Magika - Reggaeton e Pop a Villa Bonin - Venerdì 22 Giugno 2018

VILLA BONIN - Club & Restaurant presenta la nuova one night



Magika



La magia della notte inizia con la cena in collaborazione con a “CENA CON MAX” con il live di Francesco Capodacqua

Durante la serata alla consolle si succederanno due situazioni musicali:

MAIN DANCEFLOOR:

Marco Cavax from Papeete Beach

Dj Hellen



Guest Voice: Matteo Alovox Aloisi from Papeete Beach





A Villa Bonin nella seconda El Cielo “Gente della Notte”: Roberto Visonà e GaddaMix“











