Le giornate FAI e "Mondo Motori" alla fiera di vicenza, la guida al weekend dal 23 al 25 Marzo

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 23 MARZO

TUTTI GLI EVENTI PER SABATO 24 MARZO

TUTTI GLI EVENTI PER DOMENICA 25 MARZO

GLI APPUNTAMENTI DAL 22 AL 29 MARZO

INIZIATIVE PER LA FESTA DELLA DONNA A VICENZA FINO AL 28 MARZO

Ecco i principali eventi del fine settimana sul territorio berico

1 - "Mondo Motori" alla Fiera di Vicenza. Mondo Motori è la Fiera dedicata al mondo delle auto, delle moto e delle bici. Lo spazio espositivo, che in questa edizione raggiunge i 36.000mq, è diviso in quattro macro-aree dedicate alle automobili, alle motociclette, al mondo del racing e a quello delle biciclette

2 - Haru No Kaze: Vento di Primavera. Continua il festival della Cultura Giapponese. Gli eventi per questo weekend:

23/03/2018 HARU NO KAZE 2018 > Danza Butoh: la Ribellione della Carne - Chiostri di Santa Corona

24/03/2018 HARU NO KAZE 2018 > Impariamo a fare i Sushi - Hotel De La Ville

Dal 24/03/2018 al 25/03/2018 HARU NO KAZE 2018 > Hana - Palazzo Cordellina

24/03/2018 HARU NO KAZE 2018 > Introduzione alla Lingua Giapponese - Polo Giovani B55

25/03/2018 HARU NO KAZE 2018 > Bonsai – laboratorio lavorazione del Bonsai - Polo Giovani B55

25/03/2018 HARU NO KAZE 2018 > Shiatsu: trattamenti di Shiatsu - Sede Associazione Ukigumo

3 - Giornate FAI di Primavera. FAI (Fondo Ambiente Italiano): per tutto l'anno organizza eventi per valorizzare il paesaggio, i luoghi, i monumenti, i capolavori d’arte italiani, che custodiscono e raccontano la storia, la memoria e la cultura del nostro paese, affinchè non vengano dimenticati, ma siano protetti e rispettati per sempre. In questi anni questo evento unico in Italia ha contribuito a ricostruire un ponte tra i 9 milioni di persone, che hanno partecipato e il territorio in cui vivono attraverso la riscoperta luoghi speciali, dove è scritta la storia e l'identità nazionale. Articolo principale Giornate FAI

4 - “Salute alle erbe” e “Cocker and the city”​. In centro storico due curiosi appuntamenti danno il benvenuto alla primavera. Sabato 24 e domenica 25 marzo, dalle 9.30 alle 19.30 piazza Castello ospiterà la mostra mercato “Salute alle erbe” prevalentemente dedicata alle erbe aromatiche, officinali, e spontanee. L’evento è organizzato da Veneto a Tavola, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza. “Cocker and the city” è l’originale iniziativa proposta sabato 24 marzo, dalle 10.30 alle 18.30 in piazza delle Erbe. L’evento dedicato alla cura degli animali accoglierà educatori cinofili e il toelettatore, pronto a dare consigli sulla cura del mantello del proprio cane.

5 - Poetry Vicenza 2017. Il festival Poetry Vicenza si prefigge di fondere in un unicum la straordinaria armonia della poesia, della musica, dell’architettura e dell’arte, dando vita a delle vere e proprie performance esclusive nei palazzi storici della città del Palladio.

Questa Domenica a Palazzo Chiericati, ore 18.00 - Due poeti-artisti: una performance - Juan Carlos Mestre(Spagna), Alexandra Dominguez(Cile), A cura di Marco Fazzini, Traduzioni di Sebastiano Gatto

6 - Mostra "Van Gogh: Tra il Grano e il Cielo" in Basilica Palladiana. Continua, fino all'8 aprile 2018, nella Basilica Palladiana la mostra monografica "Van Gogh: Tra il Grano e il Cielo", dedicata al celebre pittore olandese con oltre 120 sue opere tra dipinti e disegni grazie al progetto del curatore Marco Goldin con un taglio molto particolare, utile a ripercorrere in modo inedito l'intera sua vita

7 - Festa di San Giuseppe e Festa della Quaglia. Gli ultimi tre giorni dellla 113ª edizione della Festa di San Giuseppe e 20ª Festa della quaglia allo spiedo. La quaglia allo spiedo è il piatto principe della Festa e da quest’anno può fregiarsi della denominazione De.Co.

TUTTI GLI EVENTI DEL WEEKEND DAL 23 AL 25 MARZO ---> www.vicenzatoday.it/eventi/dal/2018-03-23/al/2018-03-25/