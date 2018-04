Dalla primavera a Luisiana alla "Faida" di Montecchio Maggiore - La guida al weekend e al ponte del 1° maggio

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 27 APRILE

TUTTI GLI EVENTI PER SABATO 28 APRILE

TUTTI GLI EVENTI PER DOMENICA 29 APRILE

TUTTI GLI EVENTI PER LUNEDI' 30 APRILE

TUTTI GLI EVENTI PER MARTEDI' 1 MAGGIO

IL METEO DEL FINE SETTIMANA

I SUPERMERCATI APERTI IL 1 MAGGIO

LE SAGRE NEL VICENTINO

TUTTE LE SERATE NELLE DISCOTECHE E LOCALI SUL TERRITORIO BERICO

I CONCERTI NEL VICENTINO

APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 27 APRILE AL 6 MAGGIO

Ecco i principali eventi del fine settimana e del ponte del 1 maggio a Vicenza e Provincia

1 - Willie Peyote live al Totem Club di Vicenza​ - Willie Peyote sarà live al Totem CLub di Vicenza, per il suo tour "Ostensione della Sindrome". “Sindrome di Tôret” è il titolo del nuovo concept album di Willie Peyote, uscito il 6 ottobre per l’etichetta 451 con distribuzione Artist First.

L’intero disco affronta il tema della libertà d’espressione e dei limiti della stessa, in un’epoca in cui la comunicazione è cambiata profondamente a causa della tecnologia.

2 - 90 Time - Schio City Jungle Festival alla Fabbrica Alta di Schio - SCHIO CITY JUNGLE FESTIVAL, Presso il Parco della Fabbrica Alta di Schio. Sarà una serata all'insegna della grande musica, dei brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio magico.

3 - "Arte, catene e libertà”, concerto teatrale per due donne al Teatro Astra - Sullo sfondo della Venezia del ‘700 si intrecciano le storie di due donne: Rosalba Carriera, prima pittrice donna d’Europa, virtuosa del ritratto a pastello e contesa da committenti illustri e dalle maggiori corti dell’epoca, e una ragazza senza volto che viveva con le sue compagne poco distante dalla casa di Rosalba, nell’ospedale della Pietà di Venezia, l’orfanatrofio di Stato che formava musiciste talentuose, ma senza identità poiché costrette ad esibirsi solo dietro le grate della chiesa.

4 - Primavera a Lusiana - Scambio Semi e Mercatino di fiori - A lusiana arriva la primavera, con la Passeggiata con Pic-Nic Gourmet a base di erbe spontanee ed il Mercatino di fiori con libero scambio di semi, piante aromatiche, piante da collezione, alberi da frutto di antiche varietà e prodotti tipici e per il benessere a base di erbe officinali e spontanee di montagna.

5 - “Scienza & Conoscenza” in Villa Caldogno - Una rassegna di eventi ad ingresso libero e la mostra permanente sull’arte del vetro. “Le radici dei saperi futuribili”: è questo il tema individuato dalla Pro Loco di Caldogno, con il supporto e il patrocinio del Comune calidonense e la collaborazione dell’associazione Lampi Creativi, per l’edizione 2018 della rassegna “Scienza & Conoscenza”, appuntamento ormai immancabile nella primavera di Villa Caldogno.

6 - La pornostar Michelle Ferrari al Lap Dance Kiss di Vicenza - KISS & KISS, il locale più sexy! di Vicenza, ti presenta un altro dei suoi fantastici spettacoli ad alto contenuto erotico. Un concentrato di bellezza, sensualità, divertimento e trasgressione che ti farà emozionare e divertire oltre la tua immaginazione.

7 - Titub - spettacolo interattivo al Castello di Thiene - Tra le sale del Castello di Thiene si aggira Tubib. Non piace solo agli adulti, non piace solo ai bambini. Non è un cartone animato, ma neanche una persona qualunque. Cattura l’attenzione, ipnotizza. Ma chi è Tubib?

8 - StrArzignano - gara podistica ad Arzignano - E’ arrivato il momento di StraKids e StrArzignano (28 e 29 aprile 2018), una delle gare podistiche fra le più importanti del Vicentino, organizzate da Atletica Arzignano in collaborazione con il Comune.

Una grande festa dello sport che vede impegnati almeno 160 volontari e che ogni anno raccoglie sempre moltissime adesioni. Più di 5000 i partecipanti della scorsa edizione. Da qualche anno la città dedica un intero week end agli amanti della corsa con un doppio appuntamento, il primo rivolto ai bambini ed il secondo rivolto ai più adulti: una formula vincente.

9 - Terza edizione del Working Title Film Festival - Il lavoro attraverso lo sguardo del cinema indipendente: torna dal 27 aprile al 1 maggio Working Title Film Festival – festival del cinema del lavoro, giunto alla sua terza edizione e promosso dall'associazione LIES – Laboratorio dell'inchiesta economica e sociale, con la direzione artistica di Marina Resta.

10 - "Montecchio Medievale: La Faida" - rievocazione storica ai Castelli di Giulietta e Romeo​ - Montecchio Maggiore (VI) ricorda il Medioevo con la 19a edizione de "La Faida", una rievocazione storica all'ombra dei castelli scaligeri

TUTTI GLI EVENTI DAL 27 APRILE AL 1 MAGGIO ---> www.vicenzatoday.it/eventi/dal/2018-04-27/al/2018-05-01/