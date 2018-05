Dal Monte Grappa Bike Day a Villeggendo - la guida al weekend dal 25 al 27 maggio

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 25 MAGGIO

I principali appuntamenti del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - "Come una smisurata preghiera - Il 1968 con gli occhi di Fabrizio De André" in Piazza dei Signori - Alle 19 il dabar. Il Café culturale del Festival Biblico​ ospiterà il primo dei due appuntamenti che il Festival Biblico dedica quest'anno a Fabrizio De André: De André: ieri, oggi, domani.

A chiudere la giornata di Festival sarà, infine, il secondo appuntamento dedicato a Fabrizio De André: alle 21 piazza dei Signori ospiterà il concerto Come una smisurata preghiera. Il 1968 con gli occhi di Fabrizio De André.

2 - Arzignano pedala - Domenica 27 Maggio torna “Arzignano Pedala”, organizzato da Pro Loco di Arzignano e Comune di Arzignano.

Tutti potranno partecipare, muniti di una bici e di voglia distare assieme e pedalare in compagnia.

Al gruppo più numeroso verrà assegnato il trofeo Tiziano Tarperi.

La manifestazione è adatta a tutti in particolar modo alle famiglie.

3 - 38^ Sagra dea siaresa a Castegnero - Dal 25 maggio al 3 giugno si svolgerà la 38° Festa dea Siaresa a Castegnero in piazza Mercato con spettacoli, musica, esibizioni di danza, un motogiro, un contest musicale, laboratori/giochi/animazione per giovani e bambini oltre alle degustazioni nello stand gastronomico e pesca di beneficenza. Per tutta la manifestazione ci sarà la vendita delle ciliegie.

4 - 16° Festa di primavera alle Maddalene di Vicenza - La parrocchia di Maddalene con il circolo di S. Giuseppe in Maddalena in collaborazione con iI Comune di Vicenza organizzano la 16° Festa di Primavera

Tutte le sere in funzione ricco stand gastronomico, pizza con forno a legna, birra alla spina, stand degustazion evini DOC, pista da ballo coperta, lotteria e ricca pesca di beneficenza, mercatino del libro usato

5 - Antica Sagra di San Giuseppe - Festa delle erbe spontanee - La “Sagra di San Giuseppe” un tempo festeggiato il 1 Maggio si è spostata verso la primavera più inoltrata ed è diventata nel tempo la “Festa delle erbe spontanee”.

Una festa questa dove si possono assaporare i profumi di primavera durante la PASSEGGIATA DELLA RANA e scoprire gli usi che si possono fare delle erbe spontanee durante l'altra passeggiata detta "ANDAR PER ERBE".

6 - 6° Motogiro dea Siaresa per i Colli Berici​ - In occasione della SAGRA DEA SIARESA A CASTEGNERO

Programma: Ore 08:30 - ritrovo e iscrizioni in Piazza Mercato a Castegnero - Ore 09:30 - partenza per i Colli Berici (80 km circa)

7 - Passeggiata della Rana a Monte di Malo - Domenica 27 maggio in occasione della Sagra di S.Giuseppe siete invitati a scoprire un angolo di Monte di Malo che ruota attorno al famoso sito "BUSO DELLA RANA". Passeggiando tra prati fioriti e un piacevole sottobosco arriverete a ristorarvi proprio di fronte alla suggestiva entrata della grotta stessa.

Per valorizzare il territorio, durante la camminata, potrete fermarvi ad assaggiare i prodotti delle aziende agricole locali: ci saranno pane, formaggio, salame, miele, confetture e vino della ns. terra.

8 - The Big a Torri di Quartesolo - concerti dei Living Theory e Radiosboro - Si conclude la stagione autunno 2017 / primavera 2018 al The Big di Torri di Quartesolo. Venerdì 25 sul palco del The Big salgono i “Living Theory”, band tributo al rock dei Linkin Park.

Sabato 26 si chiude la stagione del The Big – in attesa del nuovo programma estivo – con la simpatica irriverenza della band vicentina dei Radiosboro.

9 - 5° edizione Monte Grappa Bike Day - Monte Grappa Bike Day è una manifestazione non competitiva, libera e gratuita dedicata a tutti gli appassionati della bicicletta.

Offre la possibilità di raggiungere la leggendaria Cima Grappa (1775 m) e percorre strade per quest’occasione chiuse al traffico. La cima sarà raggiunta dopo 21 km di salita impegnativa ma alla portata di tutti.

In pochi anni è divenuta una delle manifestazioni cicloturistiche più importanti d’Italia!

10 - Villeggendo 2018:

Alberto Matano a Villa Pojana di Poiana Maggiore - Alberto Matano​ presenta a Villeggendo il suo libro "Innocenti "

Giornalista e conduttore del Tg1 delle 20. Dal 2017 è autore e conduttore della trasmissione su Rai3 “Sono innocente”, giunta alla sesta edizione. Per Rai-Eri ha pubblicato nel 2018 Innocenti. Vite segnate dall’ingiustizia.

Carlo Cottarelli a Villa Canal di Grumolo delle Abbadesse - Carlo Cottarelli Presenta il suo libro "I sette peccati capitali dell'economia italiana"

Laureato a Siena e alla London School of Economics, dopo aver lavorato in Banca d’Italia ed Eni, dal 1988 al 2017 è stato nel Fondo monetario internazionale. È stato commissario straordinario per la revisione di spesa, nominato dal governo italiano, da ottobre del 2013 a novembre 2014.

Oggi è direttore del nuovo Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica di Milano. Ha scritto numerosi articoli e saggi accademici.

