Dalla notte dei musei ai concerti a Vicenza - la guida al weekend dal 18 al 20 maggio

TUTTI GLI EVENTI PER VENERDI' 18 MAGGIO

TUTTI GLI EVENTI PER SABATO 19 MAGGIO

TUTTI GLI EVENTI PER DOMENICA 20 MAGGIO

IL METEO DEL FINE SETTIMANA

I MERCATINI IN CENTRO STORICO

APPUNTAMENTI IN CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI FINO AL 30 MAGGIO

APPUNTAMENTI A SCHIO FINO AL 22 MAGGIO

TUTTE LE SERATE NELLE DISCOTECHE E LOCALI SUL TERRITORIO BERICO

I CONCERTI NEL VICENTINO

I principali appuntamenti del fine settimana a Vicenza e Provincia

1 - Sesto concorso di eleganza per auto storiche a Vicenza - Piazza dei Signori e piazza San Lorenzo faranno da cornice alla sesta edizione del concorso di eleganza per auto in programma domenica 20 maggio, organizzato dall’associazione Astego Motori d’Epoca in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione, la Fondazione e Museo Targa Florio, e con il patrocinio della Regione Veneto.

“C’era una volta” vuole coniugare la passione per le auto d’epoca di pregio agli affascinanti scenari cittadini. Inoltre le auto sfileranno in abbinata a modelle vestite con abiti del periodo storico.

2 - Mu.Vi. – Musica a Vicenza - Una grande festa in musica, nei luoghi più rappresentativi del centro cittadino: così Sonig Tchakerian ha pensato MU.VI., tre anni fa, come apertura del Festival “Settimane musicali al Teatro Olimpico”.

Una proposta che porta la musica ad incontrare le persone, in modo informale e libero, e che è stata subito accolta con entusiasmo dall’Amministrazione cittadina, dagli artisti e dal pubblico.

Domenica 20 maggio 2018, a partire dalle ore 11 e fino alle 18, il centro storico di Vicenza “suona e risuona” tra i cortili, i saloni, i musei e le piazze lungo la passeggiata di Corso Palladio, con 5 sedi diverse (l’Odeo del Teatro Olimpico, il colonnato di Palazzo Chiericati, il cortile di Palazzo Trissino, la Loggia del Capitaniato e Palazzo Leoni Montanari) a fare da palcoscenico per gli oltre 40 artisti presenti, di cui molti i giovani talenti, che suoneranno assieme a grandi maestri.

3 - Notte dei musei 2018 - La quattordicesima edizione della Notte dei musei è patrocinata dal Consiglio d’Europa e da ICOM e sostenuta a livello nazionale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).

Anche Vicenza aderisce all’iniziativa, come di consueto, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di vivere alcuni musei della città, che saranno animati da alcune iniziative, anche in orario serale.

4 - Valdagno Cosplay, Comics & Games 2018 - Il Mondo Virtuale Valdagno Schio, con Progetto Giovani Valdagno e il Comune di Valdagno organizzano

VALDAGNO COSPLAY COMICS & GAMES 2018 giunto alla terza edizione! DOMENICA 20 MAGGIO 2018 presso PALALIDO DI VALDAGNO in Via Alessandro Volta. Valdagno Cosplay Comics & Games è una fiera dedicata a tutti gli appassionati di Cosplay, fumetti, videogames e action figure ed è inserita in Valdagno Che Legge.

5 - Festival Biblico 2018 - Dal giovedì 3 a domenica 27 maggio 2018 si terrà il 14° Festival Biblico, un mese di appuntamenti, conferenze, incontri, meditazioni, letture, visite guidate, ma anche concerti, mostre, spettacoli e performance artistiche, che coinvolgeranno le città e le province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio Veneto. Uno dei tratti distintivi del Festival Biblico è da sempre, la capacità di unire in maniera originale e inattesa voci differenti: anche il programma della quattordicesima edizione si caratterizzerà per un’articolata proposta culturale che metterà in dialogo teologi, biblisti, pastori e alcune delle personalità più autorevoli del mondo religioso, non solo cattolico, con sociologi, economisti, scienziati, giornalisti e artisti.

6 - "Tante piazze per giocare" eventi per bambini a Schio - Tante piazze per giocare: un titolo che ormai non ha bisogno di presentazioni e che alla sua 23^ edizione si conferma uno degli appuntamenti più attesi dai bambini e dalle famiglie. Avere una città a disposizione per un intero pomeriggio e qualche migliaio di bambini che giocano senza la presenza delle auto, è una ricetta collaudata e che anche quest'anno non mancherà di mescolare colori e suoni.

7 - Besame party a Villa Bonin - La magia di Besame ti farà battere il cuore con il giusto sound! Tutta la magia della notte per il primo Besame della stagione estiva 2018. Dalle ore 21.00 i cancelli si aprono e la magia inizia a partire dall’aperitivo con buffet, per proseguire poi con la cena

8 - "Un abbraccio alla basilica" contro l'omofobia - Ogni anno il 17 maggio si celebra la Giornata Mondiale Contro L'Omo-Bi-Transfobia (IDAHOBIT International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia).

Per celebrare questa ricorrenza, sabato 19 maggio ritorna la manifestazione che, con una catena umana, abbraccia la Basilica Palladiana di Vicenza, per dimostrare con un gesto simbolico, che l'omo-bi-transfobia e il bullismo si superano con il contributo di tutte e tutti.

9 - Vicenza Jazz: Concerti di sabato 19 maggio​ - Sabato 19 maggio sarà la penultima giornata dell’edizione 2018 del festival New Conversations – Vicenza Jazz ma già c’è aria di gran finale, con un doppio concerto al Teatro Olimpico (alle ore 21) incentrato su grandi proposte pianistiche. Il giovane armeno Tigran Hamasyan aprirà la serata in piano solo, lasciando poi la scena al prezioso duo con il pianista Randy Weston e il sassofonista Billy Harper. Vera leggenda del jazz, il novantaduenne Weston sarà in Italia in esclusiva per Vicenza Jazz.





TUTTI GLI EVENTI DAL 11 AL 13 MAGGIO ---> www.vicenzatoday.it/eventi/dal/2018-05-18/al/2018-05-20/