Festa delle forze armate e conclusione centenario Grande Guerra: gli eventi a Vicenza e provincia

Domenica 4 novembre, anniversario della Vittoria e festa dell’unità nazionale e delle Forze armate con messa in suffragio dei caduti in Duomo a Vicenza, presieduta dal vescovo mons. Beniamino Pizziol, successiva cerimonia in onore ai caduti in piazza dei Signori durante la quale sarà scoperta la lapide del centenario che farà memoria dei militari e dei civili periti nella Grande Guerra.

Il Centenario della Vittoria con la Festa dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate sarà ricordato con varie iniziative anche nei quartieri da venerdì 2 a domenica 11 novembre.

La Città di Montecchio Maggiore propone alcuni significativi appuntamenti che coniugano il centenario dalla fine della Grande Guerra e la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e che vedranno anche la presenza, sia negli appuntamenti di sabato che in quelli di domenica, dei rievocatori del Gruppo Storico Brigata Liguria.

Schio è una città che la Grande Guerra l'ha vista da vicino, vissuta e partecipata, per la sua prossimità al fronte, per il "dopo" che ne seguì. La ricorrenza del centenario della fine del 1° conflitto mondiale, vede dunque un serie di appuntamenti che testimoniano quanto la memoria di quegli eventi sia intessuta nel territorio e nei ricordi della gente.

Si chiude sabato 3 novembre, con un grande concerto a Santa Libera a Malo, il ciclo di appuntamenti musicali dedicati al centenario della Grande Guerra. Le celebrazioni del centesimo anniversario del termine della Grande Guerra si chiuderanno il 4 novembre.