Top 5 eventi weekend: Dalla festa di Sant'Agata e di San Biagio, passando per Flashdance e Vo' on the Folks

La 606esima Festa di Sant’Agata: il medioevo in piazza

Si rinnova a Tezze di Arzignano il tradizionale appuntamento con la processione votiva di Sant’Agata, uno dei momenti più intensi per la comunità cittadina e non solo, considerando la lunga tradizione storico-religiosa legata a questa ricorrenza.

La Festa prevede però una lunga serie di appuntamenti che si snoderanno da venerdì 1 a domenica 17 febbraio.

Flashdance - Il Musical a Bassano del Grappa Eventi a Vicenza

Il musical tratto dal film cult Flashdance arriva anche a Bassano del Grappa. Alex Owens ha vent’anni, di giorno lavora come saldatrice in un’acciaieria e la sera si esibisce in un Night Club… Un racconto di due ore a ritmo frenetico che raggiunge la vetta con canzoni cult come “Maniac” e “What a feeling”.

Vo' on the Folk, quattro sabati con la musica dal mondo

La Sala della Comunità e FramEvolution presentano la XXIV rassegna di World Music 2019. Le danze aprono il 2 febbraio con la cantante e arpista Rachel Newton, specializzata nell'interpretare le canzoni popolari tradizionali sia in inglese che in gaelico, oltre a scrivere e arrangiare la propria musica.

Dieci anni per la Festa di S. Biagio

La settimana delle composte e del torello allo spiedo, che accompagna la Festa di San Biagio, spegne 10 candeline. L’appuntamento con la fede e le tradizioni si rinnova sabato 2 e domenica 3 febbraio, grazie alla collaborazione tra Comune, Pro Loco e Parrocchia. Magnifico scenario della manifestazione sarà come sempre Villa Da Porto.



Gran finale per la mostra "Paparazzi. Fotografi e divi dalla Dolce Vita ad oggi"

Laboratori creativi ispirati al periodo della Dolce Vita, passeggiate romantiche nel cuore dell’arte, giochi per tutta la famiglia. In occasione della chiusura della mostra Paparazzi. Fotografi e divi dalla Dolce Vita ad oggi, alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari un fine settimana ricco di soprese per tutte le età, con ingresso gratuito domenica 3 febbraio.