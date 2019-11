I top 5 eventi per il weekend a Vicenza e provincia

Ultrabericus winter 2019 e StrAVicenza

Nella tradizione di Ultrabericus, un nuovo tracciato invernale, con partenza e arrivo in Torri di Arcugnano (Vi), per ripercorrere parzialmente alcuni dei sentieri dell'Ultrabericus classico, raccordati da un nuovo percorso sulle alture del lago di Fimon, a toccare i sette campanili delle sette frazioni di Arcugnano.

Domenica 1 dicembre alle 9 partirà da Piazza dei Signori la sesta edizione della Mezza Maratona di Vicenza, con la denominazione ufficiale di “StrAVicenza 21km – Trofeo Cemes Salute Group, Half Marathon. La specificazione “21km” serve per distinguerla dalla classica StrAVicenza di marzo, che dal 2017 viene chiamata “StrAVicenza 10km".

Whoopi Goldberg presenta il suo libro

Appuntamento unico in Italia, in libreria a Bassano del Grappa per Whoopi Goldberg, attrice statunitense tra le più famose al mondo, doppiatrice, scrittrice, conduttrice televisiva e attivista, tra le 15 persone ad aver vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award.

Natale in Centro storico e nei quartieri a Vicenza

Tante le iniziative da qui a gennaio per le feste di Natale in tutti i quartieri di Vicenza.

Unico mercato del fatto a mano

"Unico", il mercatino del fatto a mano, dedicato al remake, alla creatività e all’originalità sarà protagonista nelle piazze questo fine settimana. Si potranno trovare articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico.

Winter Soco Wood a Grisignano

Scopri e vivi il mondo del legno ed entra nell'atmosfera del Natale con Winter Soco Wood 2019! A Grisignano dal 29 novembre al primo dicembre ti aspettano il simposio di scultura, il laboratorio di falegnameria, la ludoteca con i giochi di una volta, la pista di kart a pedali, i mercatini del legno e di Natale, l'area coperta food&drink, la sottoscrizione a premi per sostenere la ricostruzione dell'Altopiano di Asiago dopo Vaia.