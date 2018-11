Top 10 eventi weekend: dall'accensione delle luminarie alla StraVicenza visitando i mercatini natalizi

Accensione dell'albero di Natale e delle Luminarie in centro storico

Le luci del Natale si accenderanno ufficialmente sabato 1 dicembre dalle 17 durante la consueta cerimonia in piazza dei Signori animata dal complesso bandistico Muzzolon. L'immancabile albero di Natale artificiale svetterà in piazza dei Signori raggiungendo l'altezza di 14 metri.

StrAVicenza 21km, Half Marathon: Trofeo Cemes

Domenica 2 dicembre 2018 si correrà la quinta edizone della “StrAVicenza 21 km – Half Marathon – Trofeo Cemes”. Edizione speciale perché sarà l’evento agonistico che celebrerà ufficialmente il 30° anniversario della vittoria olimpica di Gelindo Bordin (Seul 1988). La manifestazione è inserita nel Calendario nazionale Fidal (qualifica bronze) e il percorso è omologato con certificazione Fidal.

Mercatini Natalizi: a chi ha Vicenza nel cuore, Buone Feste!

ll calore del Natale investirà di magia il centro storico e i quartieri. Cascate di luci bianche e casette di legno nel rispetto della tradizione. Vicenza festeggia il Natale con un fitto programma di iniziative e proposte volte ad animare ed allietare il periodo delle festività a cavallo tra il 2018 e il 2019.

Fai Te! Fiera creativa 2018 a Bassano

Dal cucito al decoupage, dalla pittura al ricamo, dalla piccola oreficeria al patchwork: tutte le tendenze e le ultime novità dell’hobbistica e del fai da te, saranno presenti negli spazi di Bassano Expo, che per qualche giorno si trasformerà in un’ enorme fucina di manualità.

Natale ad Arzignano: tutti gli eventi

Anche per quest’anno sono previste decine di iniziative, oltre 60, che si svolgeranno nelle piazze del centro cittadino e nelle frazioni di Arzignano fino al 6 gennaio 2019. Si comincerà sabato 1 dicembre con la scenografica ed affascinante Dama di Natale.

Domenica al museo: ingresso gratuito alle mostre

Tre mostre e iniziative culturali e creative che coinvolgono famiglie e pubblici di tutte le età. Domenica 2 dicembre, prima domenica del mese, torna la gratuità alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari con una proposta variegata per il fine settimana a conferma della vocazione delle Gallerie d’Italia di essere luogo culturale che fa dialogare arti e linguaggi diversi.

Pif presenta "... che Dio perdona a tutti"

PIF presenta il suo libro "... che Dio perdona a tutti", Giangiacomo Feltrinelli Editore Dialoga con l'autore Don Marco Pozza. L'ingresso, come per tutti i nostri eventi, è gratuito.

In marcia per il Veneto nelle zone devastate dall’uragano

Una marcia di quattro chilometri attraverso la foresta della Marcesina (Vicenza), uno dei luoghi simbolo - al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige - della devastazione causata dall’uragano di fine ottobre. La organizzano, sabato 1° dicembre, le associazioni ambientaliste e animaliste.

Paparazzi. Fotografi e divi dalla Dolce Vita ad oggi

Venerdì 30 novembre alle 18 incontro ad ingresso libero in occasione della mostra Paparazzi. Fotografi e divi dalla Dolce Vita ad oggi, in corso alle Gallerie.

Vicenza e i Capolavori dal Museo Puskin di Mosca

I capolavori della grande stagione settecentesca dell’arte veneta patrimonio del Museo Pushkin di Mosca tornano eccezionalmente in Italia per essere ammirati dal 23 novembre al 10 marzo nella mostra “Il Trionfo del Colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi. Vicenza e i Capolavori dal Museo Pushkin di Mosca”. L’esposizione avrà luogo a Palazzo Chiericati.