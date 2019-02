Top 5 eventi weekend: Dai fiocchi di luce ai carri di Carnevale, ballando con il Festival do Brasil e ridendo con Natalino Balasso

Un weekend con eventi speciali come le tre giornate pirotecniche ad Asiago e gli assaggi di carnevale a Valli del Pasubio e a Malo dove si prepara la grande sfilata delle prossime settimane, ma anche un evento tutto speciale a Villa Bonin. Da non perdere infine la comicità dolce amaro di Natalino Balasso e Marta Dalla Via.