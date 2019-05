Dalla Festa della Repubblica al'Ama Music Festival, passando per la sagra della Luganega: Top 5 eventi weekend

Festa della Repubblica, domenica 2 giugno a Campo Marzo

La celebrazione del 73° anniversario della Fondazione della Repubblica, domenica 2 giugno, prevede l'ammassamento del corteo alle 10 in piazza Castello. Seguirà alle 10.15 lo sfilamento verso viale Roma. Alle 10.30, dopo l'afflusso in tribuna delle autorità e degli invitati, ci sarà lo schieramento del reparto di formazione cui seguiranno gli onori alla massima autorità, l'alzabandiera, la lettura del messaggio del presidente della Repubblica da parte del prefetto. Poi i saluti istituzionali e gli onori finali. Alle 11.30 consegna delle onorificenze dell'ordine "al merito della Repubblica". Nel pomeriggio, alle 17, è in programma il concerto a cura del Conservatorio di musica "Arrigo Pedrollo" con la partecipazione del tenore Francesco Grollo per l'esecuzione dell'inno nazionale.

Domenica d’epoca a Marostica: “Back to Vintage”, mercatino dell’antiquariato e “Motori Intramontabili”

Week end d’epoca a Marostica, con il recupero, domenica 2 giugno, dell’esposizione “Back to Vintage” abbinata al tradizionale mercatino dell’antiquariato e al passaggio in città di “Motori Intramontabili”, auto storiche impegnate in un giro di solidarietà con ragazzi disabili (arrivo alle 10.00, con visita al Castello Inferiore).

Ama Music Festival - musica per salvare il pianeta

A Bassano questo fine settimana Sea Shepherd Global (un’organizzazione internazionale senza fini di lucro la cui missione é quella di fermare la distruzione dell’habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l’ecosistema e le differenti specie) e AMA Music Festival hanno organizzato Music for the Oceans una 2 giorni di musica, panel, dibattiti e appuntamenti sulle tematiche legate all’ecologia, all’ambiente e ai cambiamenti climatici.

42° Sagra della Luganega a Lapio di Arcugnano

Sagra della Luganega a Lapio di Arcugnano dal 29 al 2 giugno in via Santa Croce 26 con intrattenimenti musicali, spettacoli, una mostra fotografica, pesca di beneficenza, gonfiabili per bambini e degustazioni. Lo stand gastronomico, aperto tutte le sere dalle 18.30, proporrà le tipiche "luganeghe", ovvero le salsicce alla brace. Altre specialità: lasagne con tartufi dei Colli Berici; dolci e torte casalinghe al bar; stand della "Frìtola"; Magazin Forno con vari prodotti; birre bionde e rosse, acqua, vini sfusi al gazebo.

Sacrofest 2019 a Schio:ironia e argomenti di impegno civile

Sacr♥fest è un caleidoscopio di iniziative. Si spazia dalla musica alle tematiche sociali, dall’ironia raffinata e graffiante al cabaret più nostrano, dalle tematiche ambientali ed etiche a quelle religiose, sempre spinti dalla voglia di stare e fare festa insieme. Sacrofest dal 31 Maggio al 15 giugno 2019.