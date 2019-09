Settembre a Vicenza: top 10 eventi per il primo weekend

EVENTI

VIOFF Vicenzaoro Fuori Fiera: tantissimi eventi in città

Dal 6 all’8 settembre Vicenza si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto con il nuovo appuntamento ViOff che quest’anno avrà per protagonista Salvador Dalì. Le monumentali sculture del genio spagnolo allestiranno gli spazi fuori dal quartiere fieristico fino al centro.

Il Gioiello di Vicenza: processione fino a Monte Berico

Sabato 7 settembre, il Gioiello di Vicenza attraverserà il centro storico della città, per arrivare al Santuario della B.V. di Monte Berico in occasione della processione diocesana, ed inaugurare il fine settimana della “Festa dei oto”

Cucine a Motore: food & beer Festival a Vicenza

In occasione di VI OFF il fuori salone di Vicenzaoro 2019 in Piazza Duomo, arrivano le CUCINE A MOTORE. Cucine a Motore è l’evento food gourmet ufficiale del fuorisalone della manifestazione internazionale vicentina che ospita e connette le eccellenze del comparto orafo e gioielliero.

Antiche botteghe e portoni segreti: visite guidate

Nell’ambito del progetto ANTICHE BOTTEGHE E PORTONI SEGRETI, si tinge d’oro l’itinerario proposto in occasione di ViOff sabato 7 settembre (ore 17-19): Da Porta S. Croce a Corso Fogazzaro: il salotto dell’artigianato nel tempo.

Ritorna in Piazza dei Signori “Vicenza in Festival”. Sono Fiorella Mannoia e Max Gazzè i primi ospiti annunciati del cartellone che, dal 5 all’8 settembre, nel salotto cittadino, vedrà in scena importanti nomi del panorama musicale.

FIERE, FESTIVAL E SAGRE

Antica Fiera del Soco 2019 - tutti gli appuntamenti

Torna a Grisignano di Zocco la Fiera più antica e popolare del Veneto! Dal 6 al 12 Settembre 10 km di bancarelle, 3000 mq di Mostra Espositiva, l'Area Medievale, l'Area So Country, la Piazza degli Artisti, specialità enogastronomiche venete, italiane e internazionali, tre palchi con spettacoli con musica ed eventi gratuiti tutte le sere, 1 milione di visitatori, un evento quindi da non perdere.

ViviFestival 2019: musica, spettacoli, drink &food in Campo Marzio

Cinque giorni di festa in Campo Marzio nel cuore della città. Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre 2019 si svolgerà il Vivi Festival. Non sarà consentito introdurre alcun tipo di bevande e di cibo all’interno della manifestazione. Anche quest’anno ci saranno proposte diverse, dal rock alla musica anni ‘90, con band dal vivo e djset, ma anche pomeriggi all’insegna del gioco per i bambini e per le loro famiglie con la possibilità di assistere ad esibizioni di danza rap e hip hop.

Made in Malga ad Asiago: formaggi, vini, birre di montagna, degustazioni, laboratori

Il formaggio è il filo conduttore di due fine settimana da trascorrere nelle vie di Asiago all'insegna del gusto, dei sapori autentici, con le persone di montagna che a fine stagione scendono dagli alpeggi per portare i loro formaggi a tutti. “Made in malga” si rivolge tutti gli amanti della montagna, nel programma di quest'anno, i formaggi e altri prodotti tipici sono al centro di degustazioni, laboratori e incontri nelle attività commerciali di Asiago. Inoltre le tantissime iniziative collaterali arricchiscono di momenti che non si dimenticano Made in Malga 2019, un evento assolutamente da non perdere.

Antica Sagra dei Ossi de Mas-cio di Longare

Ritorna anche per il 2019 la Sagra dei Ossi de Mas-cio di Longare. Potrete finalmente gustare i famosi e apprezzati Ossi de Mas-cio di Longare, oltre a molti altri piatti presenti nel nostro ricco stand gastronomico.

Sagra del Baccalà a Tavernelle

Ritorna il tradizionale appuntamento con la Sagra del Baccalà, che festeggia quest’anno la sua 52^ edizione. 4 giorni di festa legati dal filo conduttore di uno dei piatti principe della tradizione culinaria vicentina, appunto il Baccalà. Come ogni anno sarà piazza del Donatore a Tavernelle di Sovizzo ad accogliere la festa, organizzata dalla Pro Loco di Tavernelle con la collaborazione del Gruppo Alpini di Tavernelle.