Speciale Weekend: Top ten eventi a Vicenza e provincia

TOP TEN EVENTI A VICENZA PER IL WEEKEND

Quattro giornate di musica dal 29 agosto al 1° settembre per l’AMA Music Festival 2019: tra gli ospiti anche Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo

Fornaci Rosse è un festival di cultura, musica e politica. Un evento che vuole essere un ponte fra generazioni e impostazioni diverse, tutte accomunate dalla volontà di rendere la nostra società più giusta, solidale e libera, organizzato dall’Associazione Fornaci Rosse.

Il Festival Internazionale dell’Arte di Strada è pronto a tornare nelle frazioni di Roana, in provincia di Vicenza. Da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre 2019 giocolieri, burattinai, prestigiatori del fuoco, acrobati, comici e molto altro ancora daranno vita alla nona edizione del cuCufestival, diventato una vera e propria tradizione estiva dell’Altopiano dei Sette Comuni.

A Rotzo, sull'Altopiano dei Sette Comuni, si festeggia la tradizionale "Festa della patata di Rotzo", come da tradizione, dal 30 agosto al 1 settembre 2019.

Questo weekend il Castello di Thiene diventa la Scuola di Magia, aspiranti Harry Potter. Dal 30 Agosto all'1 settembre un intero fine settimana tra pozioni, emozioni e spettacoli, l'evento verso il sold-out.

Torna con la sua NONA EDIZIONE una manifestazione di 3 giorni con intrattenimenti per tutti, dai giovani alle famiglie, per far vivere all'intera città giorni di festa totale. Stand gastronomici, aree dedicate ai più piccoli, esibizioni sportive, spettacoli teatrali, mercatini, attività commerciali aperte, fino ai grandi artisti musicali... per una notte unica!

Il festival Vicenza in Lirica prende il via sabato 31 agosto alle 21, al Teatro Olimpico, con la Petite Messe Solennelle di Rossini. Direzione di Michele Campanella, anche concertatore e primo pianoforte. Il cast è composto dal soprano Barbara Frittoli, dal contralto Sara Mingardo, dal tenore Alfonso Zambuto, dal basso Davide Giangregorio, da Monica Leone al secondo pianoforte, da Silvio Celeghin all'harmonium e dal coro Schola San Rocco di Vicenza, diretto da Francesco Erle.

Percorrendo una strada militare si giunge alla fortificazione italiana ristrutturata: il FORTE CAMPOLONGO. Sita a 1720 metri, la costruzione veglia sulla valle dell'Astico e sui monti circostanti. Dalle cupole si gode di un panorama a 360 gradi, che di notte regala un’emozionante esperienza di osservazione del cielo stellato.

Sulla scintillante scalinata dei Carmini, uno dei luoghi più affascinanti del centro storico di Marostica, appena restituita alla comunità grazie ad una straordinaria opera di pulizia, in scena il quartetto acustico “Specchi di un’avventura” in un omaggio a Fabrizio De Andrè, a vent'anni dalla sua scomparsa.

Arriva a Villa Bonin Elettra Miura Lamborghini. L'ereditiera della famiglia famosa per le auto veloci è la prima donna dell'estate italiana 2019. Si è conquistata un posto al sole in tv a suon di litigate e provocazioni, ha conquistato le classifiche musicali con i brani del suo primo disco ed è reduce dall’esperienza come giudice nel talent show di Rai2.